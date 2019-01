Für das richtige Verhalten sensibilisiert

Schweinberg.Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr: Getreu diesem Ausspruch ging der katholische Kindergarten St. Josef eine Partnerschaft mit der Schweinberger Abteilungsfeuerwehr ein, um den Mädchen und Jungen über das von der „Mission sicheres Zuhause“ entwickelte Präventionsprojekt „Brandmeister Vorsicht“ so früh wie möglich die vom Feuer ausgehenden Gefahren und die Wichtigkeit von Feuerwehr und Rettungsdiensten näher zu bringen.

Nachdem die Feuerwehr bereits im Sommer in den Kindergarten kam, erfolgte dieser tage der „Gegenbesuch“ im Schweinberger Gerätehaus am Sportplatz. Julia Seyfried, Volker Michel und Martin Greß führten auf spielerische Weise durch vier Lektionen, in denen zunächst unter dem Motto „Feuerwehrleute sind unsere Freunde“ ein Frage- und Antwortspiel über die Erkennungsmerkmale von Feuerwehrautos, die richtige Reaktion beim Bemerken eines Brandfalls und die Bedeutung der Rufnummer 112 informierte. Gezeigt wurde auch die aus Helm, Stiefeln, Feuerschutzanzug, Handschuhen und Atemschutzmasken bestehenden Uniformen.

Aber der Fokus lag nicht nur auf den Floriansjüngern. Auch weitere Rettungsdienste und die Polizei wurden mitsamt ihres hohen Stellenwerts für die Gesellschaft präsentiert. Mittels greifbarer Beispiele wurden gleichsam das korrekte Verhalten im Brandfall sowie die Rettung aus einem brennenden Raum erklärt: Wer selbst Feuer fing, sollte sich auf dem Boden wälzen, bis die Flammen erlöschen. „Wenn es brennt, kriecht man aus dem fraglichen Zimmer, denn der Rauch steigt nach oben“, erfuhren die Kinder.

Die vierte Lektion sah eine Auflistung leicht entflammbarer und in Kinderhänden besonders gefährlicher Gegenstände und ein „Memory-Spiel“ mit Selbigen vor: Feuerzeuge, Streichhölzer, aber auch Messer, Rasenmäher und die Säge sind nichts für Kinder. Spielen darf man dafür natürlich jederzeit – nur nicht in unmittelbarer Nähe eines offenen Feuers.

Nachdem die Kinder stolz ihre „Brandmeister-Vorsicht-Diplome“ entgegengenommen hatten, erkundeten sie noch das erst im letzten September angeschaffte Hilfeleistungslöschfahrzugs (HLF-10) auf MAN-Basis, an dem sie die Bestandteile eines Feuerwehrautos demonstriert bekamen und durchliefen eine Übung zum richtigen Verhalten im Brandfall: Erzieherinnen und Kinder mussten das Kindergartengebäude „wie im Ernstfall“ verlassen, die Anwesenheitsliste durchgehen und schließlich den Sammelpunkt aufsuchen. „Ziel des Projekts ist die Sensibilisierung für Brandschutz und Feuer“, erklärte Julia Seyfried abschließend. ad

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 19.01.2019