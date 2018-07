Für eine „schwarze Null“ reichte es nicht

Anzeige

Hardheim.Nachdem die Bilanzen für das Krankenhaus Hardheim und für das Geriatriezentrum St. Josef in Walldürn in den beschließenden Ausschusssitzungen vorberaten worden waren, erfolgte die Feststellung der Jahresrechnung 2017 für das Krankenhaus Hardheim und das Geriatriezentrum St. Josef in Walldürn einstimmig.

Bürgermeister Volker Rohm teilte mit, dass es leider nicht möglich gewesen sei, die Jahresbilanz für das Krankenhaus Hardheim mit einen „schwarzen Null“ abzuschließen. Der Zuschussbedarf zu Lasten der Trägergemeinden stieg gegenüber dem Vorjahr um 92 000 Euro an.

Rohm zeigte die aktuelle Situation des Hardheimer Krankenhaus als Haus der Grundversorgung auf. Durch eine sich ständig weiter öffnende Schere von steigenden Löhnen und Kostenanstieg auf der einen Seite und Einsparungsvorgaben auf der anderen Seite werde ein enormer Kostendruck verursacht.