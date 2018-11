Für gute Ausbildung ausgezeichnet

Mosbach.Für hervorragende Ausbildung von der Handwerkskammer Mannheim ausgezeichnet wurde die Schnabel GmbH & Co. KG aus Mosbach mit einer Ausbildungs-Stele. Der Präsident der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald Alois Jöst hat in einer Feierstunde neun Ausbildungsbetriebe für die hervorragende und kontinuierliche Ausbildungsleistung in den vergangenen Jahren mit der Ausbildungs-Stele 2018 geehrt.

So erhielt Mai Schnabel, Schnabel GmbH & Co. KG, dieses „äußere Zeichen unseres Dankes“. Jöst wörtlich: „Ihre Ausbildungsleistung verdient hohen Respekt und meine große Hochachtung. Sie geben Ihr Wissen und Können weiter und stehen so in einer guten Tradition des Handwerks“.

Ausgezeichnet werden Betriebe, deren Auszubildende nicht nur hervorragende Leistungen erbracht hätten. „Für uns ist das Gesamtbild entscheidend, das sich über viele Jahr hinweg gezeigt hat“, so Claudia Orth, Geschäftsbereichsleiterin der Kammer.

Für sie ist ein überdurchschnittliches Engagement in der beruflichen Ausbildung wichtig, die etwa auch leistungsschwachen jungen Menschen eine gute Ausbildung ermöglicht.

Neben der Stele erhielt der Betrieb eine Urkunde, die seine Ausbildungsleistung dokumentiert.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 24.11.2018