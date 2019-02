Für jeden hatte sie ein freundliches Wort

Hardheim.Die Erftalgemeinde trauert um eine ebenso angesehene wie prägende Persönlichkeit: Im Alter von 72 Jahren starb am Montag die allerseits beliebte „Badischer Hof“-Wirtin Marianne Walz. Als echte Ur-Hardheimerin verkörperte sie alle Charaktereigenschaften einer leutseligen, herzlichen, stets um das Wohl ihrer Gäste bemühten und denselben freundschaftlich verbundenen Gastronomin.

Geboren wurde Walz im Juni 1946 in Hardheim als Tochter der Familie Weimann. Mit einem Bruder wuchs sie auf, absolvierte an der damals noch jungen Realschule Hardheim die Mittlere Reife und besuchte die kaufmännische Schule in Walldürn, ehe sie in der elterlichen Metzgerei einstieg.

Das das Arbeiten wurde Marianne Walz in die Wiege gelegt. So stellte sie auch im „Badischen Hof“ ihre Tatkraft unter Beweis: Gemeinsam mit ihrem aus Wertheim-Sonderriet stammenden, als Koch und Küchenmeister ausgebildeten Mann Helmut und den Kindern Alexandra und Thomas übernahm sie am 1. Februar 1975 den im Jahr zuvor von der Gemeinde Hardheim erworbenen „Badischen Hof“, den Familie Walz schließlich 1983 kaufte.

Als wohl traditionsreichstes Wirtshaus der Erftalgemeinde – erstmals erwähnt im 17. Jahrhundert– wurde der im Volksmund oft schlicht „der Badische“ genannte Betrieb im Herzen Hardheims zur Lebensaufgabe der Familie Walz.

Während Helmut Walz mit Engagement und Kreativität den Kochlöffel schwang, bewirtete Marianne Walz bis zuletzt ihre Gäste auf eine sehr persönliche Art. Und jeder war willkommen – ganz egal, ob er auf der Suche nach einem guten Mittagessen, einer leckeren Suppe oder einem festlichen Menü war. Mit ihrer freundlich-fürsorglichen Art kümmerte sich Marianne Walz um ihre Gäste, die dem „Badischen“ teilweise jahrzehntelang die Treue hielten und zu echten Freunden des Hauses wurden. So wusste sie schon, wer zum Mittagstisch gern die Zeitung liest, wer am liebsten welches Bier trinkt oder sich über eine zusätzliche Brotscheibe auf dem Teller freut.

Auch außerhalb ihres Gasthauses erfreute sich die Verstorbene großer Beliebtheit: Für jeden hatte Marianne Walz als „Ur-Hordemerin“ alter Schule ein nettes Wort übrig – sei es zum Gruß, zur Besprechung von Fußballergebnissen, zum Trost oder zum praktischen Ratschlag.

Von den zahlreichen Vereinen, die auch ihre Versammlungen im „Badischen Hof“ abhielten, standen dem Ehepaar Walz vor allem der Museumsverein Erfatal, zu dessen Gründungsmitgliedern Marianne und Helmut Walz zählten, und der Odenwaldklub nahe. Erst 2017 wurde sie für 50-jährige Mitgliedschaft geehrt.

Der Beruf war es auch, der bei Marianne und Helmut Walz ein besonderes Hobby auslöste: Durch den nachweislichen Übernachts-Aufenthalt des Dichterfürsten Johann Wolfgang von Goethe im Jahre 1815 auf seiner Reise von Heidelberg nach Würzburg wurde der „Badische Hof“ als „Goethestube“ bekannt, was das Ehepaar Walz dazu animierte, sich intensiv mit dem Leben und Wirken Goethes zu befassen. Immer wieder initiierten sie auch besondere Veranstaltungen: Zum 200. Jahrestag des Besuchs fand eine Goethe-Lesung mit Dr. Günther Ebersold (Buchen) statt.

Weiterhin befasste sie sich gern mit Tieren sowie der Musik: In froher Runde setzte sie sich gern an die Hammond-Orgel. Dieses Engagement und ihre Herzlichkeit machten Marianne Walz zu einer beliebten Frau, die man in Hardheim vermissen wird. ad

