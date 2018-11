„Für mich schließt sich der Kreis“

Hardheim.„Für mich schließt sich im doppelten Sinne ein Kreis. So habe ich als junger Unteroffizier 1980 eine neue Ausbildungskompanie in Ellwangen aus dem Boden gestampft und mit aufgebaut und zum Ende meiner Dienstzeit, fast 40 Jahre später, ist es nunmehr mein Auftrag, eine Dienststelle zu schließen und die Liegenschaft aufzulassen. Kann es einen schöneren Bogen in einer vielfältigen dienstlichen Verwendung geben?“ Das sagt Hauptmann Andreas Hofmann, der letzte „Kommandant“, wie ihn die Hardheimer gerne noch nennen, auch wenn diese Bezeichnung militärisch korrekt für den Leiter des Materiallagers schon lange nicht mehr zutrifft,

„Wir sind im Zeitplan“, berichtet Hofmann stolz. „Hardheim ist eines der Materiallager in Deutschland, das am reibungslosesten zu Ende geführt wird. Ich sehe entspannt und mit einem guten Gefühl auf das nächste Jahr, auch wenn natürlich Wehmut mitschwingt.“

Im September 2019 blickt Hofmann auf eine 40-jährige Tätigkeit bei der Bundeswehr zurück. Eigentlich hätte der gebürtige Heilbronner schon in Pension gehen können. „Ich habe aber noch 18 Monate draufgepackt, um die Auflösung des Materiallagers Hardheim abzuwickeln“, erzählt er im Gespräch. Im November 2014 hat er dessen Leitung übernommen. Zuvor war er in Königswinter stationiert.

„Das Soldatsein macht mir Spaß, ist für mich Berufung“, so der 56-Jährige. Aber auch im Ruhestand werde ihm nicht langweilig: Seine beiden „Jungs“, die Beagle Diego und Cliff, halten ihn ganz schön auf Trab. „Ich will mit ihnen durch die Wälder streifen und auch den Jagdschein ablegen“, verrät Hofmann. Und das in Hüfingen bei Donaueschingen. „Gottseidank haben dann das Leben aus der Tasche und das Herumfahren des Hausrats zwischen meinen drei Wohnsitzen, darunter Heilbronn und Höpfingen, ein Ende“, freut er sich schon. i.E. / Bild: Ingrid Eirich-Schaab

