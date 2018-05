Fußball-Grundlagen spielerisch erlernt

Anzeige

Hardheim.Pünktlich zu den Pfingstferien fand auf dem Sportplatz das inzwischen dritte Fußball-Camp des TV Hardheim statt: 35 Kinder zwischen fünf und zehn Jahren – darunter drei Mädchen – lernten das „runde Leder“ besser und entwickelten ein Gefühl für den Ball.

Bereits am Freitag wurde nach der Ankunft am späten Nachmittag in kleinen Gruppen spielerisch trainiert, um die Grundlagen des Ballsports kennen zu lernen.

Besonderer Gast

Am Samstagmorgen wartete ein besonderer Gast auf die Kinder: Trainiert wurde unter Anleitung der aus Altheim stammenden Spielerin des FC Bayern München, Jana Kappes, die in der zweiten Mannschaft der Bayern spielt und über den Kontakt der stellvertretenden Jugendleiterin und Bambini-Trainerin Anja Konnerth ins Erftal kam.