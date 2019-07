„Fußball reißt mit, begeistert, verbindet“

Schweinberg.Im gemütlichen Rahmen des Sportfests feierte der FC Schweinberg am Samstag sein 60-jähriges Bestehen. Nach einem Freundschaftsspiel mit dem befreundeten FC Müntschemier und einem Spiel der AH-Mannschaft eröffnete Vorsitzender Jörg Schwab am Vorabend den offiziellen Teil.

Gute Freundschaften

In seiner Begrüßungsansprache zeigte er sich besonders erfreut über das rege Erscheinen der „FCS-Großfamilie“ nebst der Ehrenvorsitzenden Klaus Deinert und Peter Baumann, ehe Stefan Bircher als Präsident des FC Müntschemier den Gastgebern dankte. Er erinnerte an die 1959 vorherrschende „Aufbruchstimmung“ und die Bedeutung des bisweilen auch nicht immer einfach zu bewältigenden Ehrenamts, wobei echtes Fairplay und gute Freundschaften eine entschädigende Wirkung besäßen: „Fußball reißt mit, begeistert, beglückt und verbindet über Landesgrenzen hinweg“, betonte Bircher und zog im übertragenen Sinne „den Hut vor einer so starken Gemeinschaftsleistung“.

Gerade in Schweinberg könne man auf eine große Schar herzlicher Menschen treffen, die ihre eigenen Interessen denen der Allgemeinheit und des Vereins unterordnen. „Genau so konnte ein tolles Vereinsleben erzeugt werden“, erklärte Bircher und überreichte ein besonderes Gastgeschenk: In Anlehnung an das legendäre WM-Endspiel 1954 („Wunder von Bern“) präsentierte er eine hölzerne Statue eines Bären sowie den „Erinnerungsball“ und sorgte nicht nur bei Jörg Schwab für helle Begeisterung. „Lang leben der FCS und unsere gute Freundschaft“, rief Stefan Bircher aus.

Dank an die Gründungsmitglieder

Kurz blickte Jörg Schwab auf die Vereinsgeschichte zurück und dankte den anwesenden Gründungsmitgliedern für den richtigen Schritt: „Mit der Gründung des FCS habt ihr Mut bewiesen und eine weise Entscheidung getroffen“, merkte der Vorsitzende an und ließ zahlreiche Höhepunkte Revue passieren.

Zahlreiche Höhepunkte

Zu diesen zählte er neben dem Dortmundspiel auch die Besuche des Würzburger FV, des FC Schalke 04, des SV Waldhof Mannheim 07, der Nationalmannschaft der Vereinigten Arabischen Emirate und natürlich des FC Müntschemier. „Es ist ein schlichtweg grandioses Wiedersehen zweier Vereine, die eine Familie bilden“, hob Schwab hervor und dankte dem von Peter Baumann geleiteten Projektteam.

Abgerundet wurde der Abend durch die Ehrung von Erich Reinhart, den Vorsitzender Schwab für 40-jährige Zugehörigkeit zum FCS auszeichnete. Mit Unterhaltungsmusik der Hardheimer Combo „Enjoy“ verbrachte man schließlich fröhliche Stunden am „Hummelbergstadion“ und tauschte zahlreiche Erinnerungen aus. ad

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 16.07.2019