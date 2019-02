Gäste aus Suippes erstmals beim Umzug mit dabei

Hardheim.Anlässlich des Jubiläums der Fastnachtsgesellschaft „66 Jahre Hordemer Wölf“ werden am Umzugswochenende auch Gäste aus der Hardheimer Partnergemeinde Suippes anreisen, um die Gemeinde- und vereinspartnerschaften zu pflegen. Zirka 50 Personen werden erwartet, für einen Teil davon werden noch Quartiere gesucht. Wer Interesse beziehungsweise die Möglichkeit zur Unterbringung von französischen Gästen hat, soll sich im Rathaus bei Anette Mayerhöfer, Telefon 06283/5851, melden.

Erstmals in Hardheim mit dabei sein wird die Musikkapelle mit rund 35 Musikern aus der französischen Partnergemeinde. Sie wird auch während des Fastnachtsumzugs am Sonntag, 3. März, mitmarschieren und für gute Stimmung sorgen.

Neben den Musikern werden Feuerwehrleute und Stadträte der Gastabordnung aus Suippes angehören. Darunter wird auch Bürgermeister Jean-Raymond Egon sein, der während des Umzugs auf dem Wagen der Gruppe „Herz und Zylinder“ mitfährt.

Die Gäste aus Frankreich werden am Freitag, 1. März, in Hardheim eintreffen. Für Samstagabend plant die Gemeinde einen bunten Abend für die Besucher und ihre Gastgeber in der Erftalhalle. Einzelheiten des Rahmenprogramms sind gerade in der Vorbereitung. i.E.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 19.02.2019