Gedeckter Tisch auf dem Bauernhof

Schweinberg.Fünf Bauernhöfe im Naturpark Neckartal-Odenwald beteiligen sich am Sonntag, 4. August, beim „Brunch auf dem Bauernhof“. Darunter der Hofladen und die Bauernstube Mohr in Schweinberg /Telefon 06283/8529), der Heimentaler Biohof Kunzmann in der Siedlung Heimental in Schefflenz (Telefon 06293/95755) und der Hof Bender in der Dännigsiedlung in Auerbach (Telefon 06293/929361.

Von 10 bis 14 Uhr können die Gäste hofeigene Leckereien und Produkte der Region genießen und bei Hofführungen die landwirtschaftlichen Betriebe kennenlernen.

Bereits zum zwölften Mal findet der landesweite „Brunch auf dem Bauernhof“ der Naturparke in Baden-Württemberg statt und erneut sind auch Höfe aus dem Naturpark Neckartal-Odenwald mit dabei. Die landwirtschaftlichen Betriebe laden ein, regionale Leckereien – überwiegend aus eigener Herstellung – direkt bei ihnen auf dem Hof zu genießen. Jeder Hof stellt sein Buffet individuell und entsprechend seiner hofeigenen Produkte zusammen.

Außerdem wartet jeder Hof mit einem individuellen Rahmenpro-gramm auf: bei Führungen durch Stall, Wiesen und Felder können die Gäste einen Eindruck von der Wirtschaftsweise gewinnen und den Betrieb näher kennen lernen. Auch für Kinder ist ein abwechslungsreiches Programm geboten.

Der „Brunch auf dem Bauernhof“ bietet aber mehr als „nur“ Gaumenfreuden: Durch die Erzeugung heimischer Lebensmittel pflegen und bewahren die Landwirte die einzigartige Landschaft im Naturpark Neckartal-Odenwald. Der Aktionstag ist ein Gemeinschaftsprojekt der sieben Naturparke in Baden-Württemberg. Die Landwirtschaftsämter und Kreisbauernverbände unterstützen den Aktionstag ebenfalls.

Wer den Brunch auf einem der Höfe erleben möchte, sollte sich bis zum 29. Juli direkt beim entsprechenden Hof anmelden. Die Anzahl der Plätze ist begrenzt.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 17.07.2019