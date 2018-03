Gedenken an Pfarrer Hauck

Anzeige

Hardheim.Die Kolpingsfamilien Hardheim und Erfeld besuchten gemeinsam in Hundheim das Grab ihres 2016 verstorbenen Pfarrers Rudolf Hauck. Eine von Diakon Franz Greulich geleitete Andacht fand in der Steinfurter Kapelle statt; Heinz Ullrich weihte die Kolpingmitglieder in die Krippe ein, die jährlich von Ronald Böhrer aufgebaut und mit bei einer Pilgerreise nach Bethlehem gekauften Ebenholz-Figuren bestückt wird. Mit einer bewegenden Ansprache erinnerte Elmar Frank an die Verdienste von Pfarrer Hauck. Zum gemütlichen Ausklang traf man sich im Gasthof „Grüner Baum“. ad