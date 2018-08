Anzeige

Hardheim.Bei den Anregungen des Gemeinderates kritisierte Gemeinderat Manfred Böhrer den Gehwegzustand in der Wertheimer Straße zwischen Beethoven- und Eichendorffstraße und wies auf die Notwendigkeit von Maßnahmen aus Gründen der Verkehrssicherungspflicht hin.

Ebenso wollte er ein größeres Schlagloch in der Straße nach Pülfringen hinter dem Depot beseitigt wissen. Dass allerdings in Hardheim auch weitere Gehwege Gefahren für Fußgänger wie zum Beispiel in der Würzburger Straße in der Nähe des Hauses Eirich bergen, wollte Gemeinderat Torsten Englert nicht übersehen wissen.

Bürgermeister Volker Rohm machte Ausführungen zum Zustand der Gehwege in Hardheim und bereits gesammelter Erkenntnisse.