Gefühl von großer Freiheit und endlosen Weiten

Hardheim.„Die Musik ist einfach bärenstark!“ Die begeisterten Worte eines Besuchers dürften am Samstagabend Bände gesprochen haben: Mit handgemachtem, klassischem Country-Sound begeisterten die Mitglieder der „Flat Iron Band“ am Samstag in der Erftalhalle ihre Fans und stimmten gleichsam musikalisch auf den Josefsmarkt ein.

Mit stimmungs- und sehnsuchtsvollen, an die endlose Weite der Prärie sowie die große Freiheit im Gefühl erinnernden Liedern wie „Down On The Farm“, „Six Days On The Road“, „Big River“, „On The Road Again“, „Food On The Table“ oder dem gelegentlich noch heute im Radio gespielten Klassiker „Drivin’ My Life Away“ brachten Klaus, Burckhardt, Werner, Ralf („Kimbel“) und Klaus („Kläusemann“) auch zu vorgerückter Stunde Leben in die Erftalhalle und sorgten für gute Laune. Ihr ungeschminkter, technisch herausragender Sound ließ gemeinsam mit dem überzeugenden Gesang keinen Zweifel daran aufkommen, dass das Publikum der „Flat Iron Band“ es mit absoluten Vollprofis zu tun hat - eben mit Musikern, für die das Musizieren eine Herzensangelegenheit ist.

Angesichts des hohen Gute-Laune-Faktors lag es mehr als nah, dass die aus nahezu allen Altersklassen stammenden Fans auch das Parkett umfunktionierten und in Linedance-Formationen tanzten.