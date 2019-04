Geführte Fahrradtouren für jedermann

Die von der IG „Mühlenradweg Erftal“ angebotenen Fahrrad-Touren für jedermann finden große Resonanz. Deshalb sollen sie im Sommer fortgesetzt werden.

Hardheim. Die IG „Mühlenradweg Erftal“ bietet in der Sommerzeit dienstags ab 18 Uhr weitere Radtouren an. Treffpunkt ist jeweils am Besuchereingang der Walter-Hohmann-Sporthalle. Die erste Tour soll am Dienstag, 7. Mai, stattfinden. Interessenten können einfach mit ihrem Fahrrad oder E-Bike zur Sporthalle kommen. Die Touren finden nur bei guter Witterung statt.

Dabei ist besonders auch an Berufstätige gedacht, die sich auf dem Fahrrad oder E-Bike in der Natur bewegen wollen. Gefahren wird, soweit möglich, abseits der verkehrsreichen Straßen, auf Radwegen und auf gut befahrbaren Feld- und Waldwegen. Für Rennräder sind die Touren nicht geeignet.

Dienstags-Touren

Die Touren werden von Manfred Böhrer oder vertretungsweise von Franz Nachtnebel begleitet. Die Länge der Ausfahrten wird anfangs etwa 20 bis 25 Kilometer betragen, wobei gemütlich gefahren wird. Für Fahrer mit sportlichen Ambitionen und E-Bike-Fahrer, die schneller fahren wollen, werden vor Beginn entsprechende Vereinbarungen getroffen oder Haltepunkte vereinbart. Abschließend ist eine gemeinsame Einkehr vorgesehen.

Das Tragen eines Fahrradhelmes wird vorausgesetzt. Jeder Teilnehmer fährt eigenverantwortlich. Die IG Mühlenradweg Erftal behält sich Änderungen oder witterungsbedingte Absagen kurzfristig vor.

Weitere besondere Touren

Des Weiteren gibt es ein spezielles Touren-Programm der IG „Mühlenradweg“ mit folgenden Angeboten:

Samstag, 25. Mai: Radtour vor Beginn des Hardheimer Sommerfestes, Abfahrt 13.30 Uhr vom Eirich-Parkplatz, Treffpunkt 13.15 Uhr. Dauer etwa zwei Stunden. Geselliger Abschluss beim Hardheimer Sommerfest. Tour-Begleiter sind Kurt Saffri, Franz Nachtnebel und Manfred Merkert. Anmeldungen sind nicht erforderlich.

Pfingstmontag, 10. Juni: Geführte Mountainbike-Tour über Höpfingen, Walldürn und den Tobi-Trail bei der Wenschdorfer Steige nach Miltenberg, dort Einkehr und Rückfahrt auf dem Erftal-Mühlen-Radweg. Abfahrt 9 Uhr vom Schlossplatz in Hardheim; Rückkehr zwischen 16.30 und 17 Uhr, danach gemeinsamer Abschluss im Biergarten der Brauereigaststätte Löffler in Hardheim. Höchstteilnehmerzahl:10. Es sind Protektoren und Helm erforderlich. Tour-Begleiter sind Sascha Herwig und Tina Zitzla. Anmeldung bei saschaherwig@gmx.net.

Pfingstmontag, 10. Juni: Geführte Fahrradtour ins untere Erftal mit Informationen zu den Mühlen nach Bürgstadt und zurück. Abfahrt 10 Uhr vom Eirich-Parkplatz. Gemeinsamer Abschluss um 17 Uhr im Biergarten der Brauereigaststätte Löffler in Hardheim. Tour-Begleiter sind Manfred Böhrer und Hubert Trabold. Anmeldungen sind nicht erforderlich.

Pfingstmontag, 10. Mai: Geführte Fahrradtour ins obere Erftal mit Informationen zu den Mühlen nach Ahorn-Buch und zurück. Abfahrt 13 Uhr vom Erfapark-Parkplatz. Gemeinsamer Abschluss ist um 17 Uhr im Biergarten der Brauereigaststätte Löffler in Hardheim. Anmeldungen sind nicht erforderlich.

Montag, 22. Juli: Radtour zur Rummelsekerb nach Eichenbühl zum Kesselfleischessen ab 16 Uhr. 14.30 Uhr Abfahrt an der Steinemühle, Rückfahrt gegen 18 Uhr. Besuch der Rummelsekerb und Kontaktpflege mit den bayerischen Nachbarn. Tour-Begleiter sind Manfred Böhrer und Kurt Saffri. Anmeldungen sind nicht erforderlich.

Sonntag, 28. Juli: Tour ins Maintal nach Bürgstadt, Einkehr in einer Häckerwirtschaft, Rückfahrt durchs Erftal zurück nach Hardheim. Abfahrt 10 Uhr vom Schlossplatz. Es handelt sich um eine Ganztagestour im Rahmen des Hardheimer Ferienprogramms. Tourbegleiter sind Manfred Böhrer und Kurt Saffri. Anmeldungen sind nicht erforderlich.

Sonntag, 9. September: Radtour nach Beckstein über Gerichtstetten, Buch nach Beckstein und über Königheim zurück. Abfahrt 9 Uhr vom Schlossplatz in Hardheim. Es handelt sich um eine Ganztagestour im Rahmen des Ferienprogramms. Tourbegleiter sind Kurt Saffri und Manfred Böhrer. Anmeldungen sind nicht erforderlich.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 30.04.2019