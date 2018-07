Geführte Radtouren in den Sommerferien

Anzeige

Donnerstag, 26. Juli: Denkmalradtour. Treffen um 14 Uhr am Schlossplatz. Die Tour geht über Höpfingen, Walldürn, Pfolbach und Riedern nach Hardheim. Zeitaufwand: etwa vier Stunden. Anmeldungen sind nicht erforderlich. Bei schlechter Witterung, auch bei zu großer Hitze über 28 Grad Celsius findet die Tour nicht statt.

Sonntag, 29. Juli: Ganztägige Radtour ins Maintal. Die diesjährige Fahrradtour am ersten Feriensonntag führt wieder ins Maintal. Nachdem dieses im letzten Jahr über Sonderriet und Boxtal angefahren wurde, geht es in diesem Jahr über Walldürn, Amorbach und Miltenberg nach Bürgstadt. Nach der Einkehr in einer dortigen Häckerwirtschaft wird auf dem Erftal-Mühlenradweg wieder zurück nach Hardheim gefahren. Interessenten treffen sich um 10 Uhr auf dem Schloßplatz zu der ganztägigen Radtour. Es ist keine Anmeldung erforderlich.

Sonntag, 9. September: Ganztägige Radtour nach Beckstein. Interessierte Fahrradfahrer treffen sich um 9 Uhr auf dem Schlossplatz. Die Tour führt über Gerichtstetten, an der Erfa entlang nach Buch, über Gräffingen nach Schweigern und von dort ins Taubertal bei Beckstein. Im Taubertal erfolgt eine Einkehr in einem Biergarten. Anschließend geht es über Tauberbischofsheim und Königheim zurück nach Hardheim.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 13.07.2018