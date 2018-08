Gemeindepartnerschaft sportlich vertieft

Anzeige

Schweinberg.Ein unvergessliches Wochenende liegt hinter den befreundeten Vereinen FC Müntschemier und FC Schweinberg: Von Freitag bis Sonntag weilten die Schsweinberger Fußballer bei ihrem Schweizer Partnerschaftsverein FC Müntschemier, der sein 40-jähriges Bestehen feierte.

Bereits nach Ankunft wurde durch die „Welcome-Party“ die große Gastfreundschaft spürbar gemacht. In diesem Rahmen erhielten die Schweinberger auch jeweils ein Jubiläums-Shirt von den Hauptorganisatoren. Beim anschließenden Empfang am Sportgelände des FCM gab es sowohl ein Wiedersehen mit vielen alten Bekannten. Es war aber auch eine gute Gelegenheit, neue Bekanntschaften zu knüpfen.

Der FC Schweinberg stieg sodann in das Fußballturnier für aktive Mannschaften mit ein und hatte zwei Spiele zu bestreiten. Beide gewann man mit jeweils 2:0 gegen benachbarte Schweizer Teams und sicherte sich damit die Endspielteilnahme. Am Samstag stand zuerst eine interessante Besichtigung auf dem Programm. Danach ging es zurück zum Sportfest, bei dem am Nachmittag bereits wieder der Ball rollte. Am frühen Abend wurde der offizielle Festakt zum 40. Jubiläum des FC Müntschemier eröffnet.