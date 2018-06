Gemeinsam auf der Suche nach dem Frieden unterwegs

Anzeige

Hardheim.Die gemeinsame „Fuß-Wallfahrt der „Seelsorgeeinheit Hardheim-Höpfingen im Madonnenland“ zum Heiligen Blut“ in Walldürn fand am Sonntag statt. Die Fuß-Wallfahrt griff das Thema „Suche den Frieden und jage ihm nach“.

Trotz des Hardheimer Sommerfestes fanden sich rund 20 Personen um 5.45 Uhr an der Steinemühle ein zum Abmarsch mit Pfarrer Andreas Rapp und Gemeindereferentin Claudia Beger sowie dem „Team Zeit für Neues“ (Gemeindepraktikant Adrian Ambiel, Renate und Wolfgang Kaufmann und Christiane und Manfred Weihbrecht), welches diverse Meditationstexte vorbereitet hatte für das Anliegen des Friedens in einer friedlosen Welt.

Ortsteile und Höpfinger mit dabei

An der Steinemühle traf man sich gemeinsam mit einer Fußgruppe aus Schweinberg. In Höpfigen schlossen sich erstmals die Höpfinger Wallfahrer zusammen mit der Musikkapelle Höpfingen und eine Fußgruppe aus den Höhengemeinden (Rütschdorf, Vollmersdorf und Dornberg) an.