Gemeinsam Höhen und Tiefen durchlebt

„Aus diesem Grund fanden Spiele anfangs gezwungenermaßen in Brehmen oder Pülfringen statt, bis wir 1970 mit dem Bau des Erfelder Sportplatzes beginnen konnten“, erklärt Frank und spricht von „beeindruckenden Eigenleistungen der Mitglieder“.

Der sehnlichste Wunsch des noch jungen Sport-Clubs wurde im Juli 1972 mit der Einweihung der Sportanlagen erfüllt – als besonderes Highlight kam der damals bedeutende VfR Mannheim ins beschauliche Erftal, um das Hauptspiel zu bestreiten.

Von nun an ging es mit dem jungen Verein unter den engagierten Vorsitzenden Valentin Frank, Wolfgang Horn und Martin Pitz sowie ab 1977 Peter Czemmel immer weiter aufwärts:

So blickte der SC Erfeld bereits 1973 in die Zukunft und gründete die erste Jugendmannschaft, die sich vier Jahre später mit den Trainern Eugen Becker und Bernhard Blum den Meistertitel in der A-Jugend sichern konnte. Auch rund um das Vereinsareal auf dem Kirchberg tat sich Einiges.

1980 wurden Umkleidekabinen eingerichtet; eine moderne Flutlichtanlage komplettiert seitdem den Platz, der über die Jahre durch die als Vereinsheim dienende „Kirchbergklause“ mit Anbau und eine neue Zaunanlage ergänzt wurde.

Auch in sportlicher Hinsicht startete man so ambitioniert wie erfolgreich in ein neues Jahrzehnt – bereits 1983 erfolgte unter Trainerschaft von Helmut Tix der Aufstieg in die A-Klasse; in der Reserverunde belegte die 2. Mannschaft den ersten Platz.

„Beide Erfolge wurden mit einem festlichen Umzug durch Erfeld gefeiert, den die Musikkapelle Waldstetten mit zünftiger Musik begleitete“, erinnert sich Thomas Frank und fügt an, dass der SC Erfeld ab diesem Zeitpunkt „jahrelang zum festen Inventar der A-Klasse“ gehörte und bei den Sportfesten das Günther-Walzenbach-Gedächtnispokalturnier sowie das Ferdinand-Müller-Gedächtnispokalturnier als feste Traditionen etablierte.

Nach den „goldenen Achtzigern“ stand der SC Erfeld jedoch zu Beginn der 90er-Jahre auf wackeligen Beinen. Spielermangel und Nachwuchsprobleme führten dazu, dass 1992 die 2. Mannschaft vom Spielbetrieb abgemeldet werden musste und sich die Bildung eigener Teams zusehends als problematisch gestaltete.

Doch auch die Herkulesaufgabe, jener verfahrenen Situation Herr zu werden, bewältigte der Traditionsverein dank großem Zusammenhalt und unermüdlicher Arbeit aller Aktivposten: „Die Gründung der Spielgemeinschaft mit dem SV Gerichtstetten erwies sich als richtungsweisend und trotz damals nicht zu überhörender kritischer Stimmen als im Nachgang absolut richtiger Schritt“, betont Thomas Frank und stellt klar, dass die ausgleichende und weitsichtige Vorstandsarbeit von Roland Horn großen Anteil an dem sehr guten Zusammenwirken habe.

Und schon 1996 trug die Kooperation pralle Früchte: Die Trainer Bernhard Heilig und Gebhard Stang begleiteten die SG Erfeld/Gerichtstetten auf dem Aufstieg in die Landesliga. „Dieser Erfolg war damals etwas ganz Besonderes“, freut sich Thomas Frank.

Zwar stieg die Spielgemeinschaft 1998 wieder in die Kreisliga ab und hatte einen Rückgang von Spielern zu beklagen, wobei diese Durststrecke spätestens 2010 beendet war: Unter Trainer Manfred Reis stieg man wieder in die Kreisliga auf und errang 2012 den Titel des Kreispokalsiegers, um jedoch 2014 in den Relegationsspielen den erneuten Aufstieg knapp zu verpassen.

Zwei Jahre später ging es mit Trainer Kerim Özcelik zurück in die Landesliga Odenwald; aktuell spielt die SG Erfeld/Gerichtstetten in der Kreisliga.

Die Jugendarbeit ging in der SG Erftal auf, der Spieler aus Hardheim, Bretzingen, Erfeld, Gerichtstetten und Schweinberg angehören. „Aber wohin die Wege den SC Erfeld auch führten, hatten wir mit der Gemeinde Hardheim immer einen guten Ansprechpartner, der uns stets unterstützte“, bemerkt Thomas Frank.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 26.05.2018