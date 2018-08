Gemeinsamkeiten durch Bundeswehr und Reum

Anzeige

Hardheim.Der Oberbürgermeister der Stadt Calw, Ralf Eggert, kam Anfang der Woche zu einem Besuch in die Gemeinde Hardheim. Bekanntlich sind seit Oktober 2017 Soldaten des in Calw beheimateten KSK (Kommando Spezialkräfte) in der Hardheimer Carl-Schutz-Kaserne stationiert und mit Aufgaben der Bildung eines Aufbaustabs betraut.

Bundeswehr im Mittepunkt

Die bislang bundesweit einmalige Wieder-Indienstmahme einer bereits geschlossenen Kaserne sowie die Rahmenbedingungen der Verwendung „seiner“ Calwer Soldaten interessierten den dortigen Rathauschef sehr. So wurde ein Großteil des Besuchsprogramms auf die Besichtigung der Liegenschaften Carl-Schurz-Kaserne, des Standortübungsplatzes Wolferstetten und des Materialdepots Hardheim abgestimmt.

Am Nachmittag standen dann eine Rundfahrt durch die Kerngemeinde Hardheim sowie Gespräche über aktuelle Themen und Gemeinsamkeiten der beiden Kommunen auf dem Programm.