Genealogen befassten sich mit den alten Kirchenbüchern

Hardheim/Höpfingen.Der neue Ansprechpartner der Genealogenfreunde Hardheim und Umgebung Adalbert Hauck hieß am Freitagabend zum Genealogenstammtisch in Hardheim in der Erftalstube 13 Personen willkommen, darunter auch den bisherigen Sprecher der Genealogengruppe Helmut Berberich.

Aktuelle Forschungsarbeiten

Da bei diesem Treffen wieder einige neue Gesichter anwesend waren, wurde bei der Vorstellungsrunde auch gleich über die aktuellen Forschungsarbeiten berichtet, wie zum Beispiel über die Arbeit mit den ältesten Gültbüchern von Hardheim, die im Staatsarchiv Würzburg liegen. Das älteste stammt aus dem Jahre 1491. Aber auch die verschlungenen Wege der DNA-Genealogie und deren möglichen neue Erkenntnisse, die man daraus erzielen kann, kamen zur Sprache. Weitere Themen und Berichte befassten die Kirchenbücher in Tauberbischofsheim, die zum Teil nun vollständig digitalisiert sind, aber auch die Forschungen dazu in Hochhausen.

Nachdem nun auch die digitalisierten Kirchenbücher von Walldürn und Buchen vorliegen, konnte schon an einem ganz einfachen Problem, ob die Schreibweise eines Familiennamens des 18. Jahrhunderts in Walldürn „Alter“ oder Alster“ lautet, anhand der digitalen Scans und der reichhaltigen Quellenlage klären. Er lautet übrigens „Alster“.

Weiteres Thema waren die Forschungen zum 400. Jahrestags zum Beginn des 30-jährigen Krieges und seine verheerenden Auswirkungen auf die Quellenlage der Kirchenbücher in den einzelnen Ortschaften in der Umgebung. Dabei wurde auch erörtert, ab wann damit begonnen worden ist, Kirchenbücher in den jeweiligen Ortschaften zu führen.

30-jähriger Krieg

So beginnen (ohne Anspruch auf Vollständigkeit und Gewähr) einzelne Kirchenbücher zum Beispiel in Buchen 1598, in Hainstadt 1608, in Hollerbach 1604, in Hettingen 1630, dafür in Hettigenbeuern 1650 und Götzingen-Rinschheim erst 1652. In Walldürn starten die Kirchenbücher mit den Taufen bereits 1587, die Ehebücher jedoch erst ab 1621, und die erhalten gebliebenen Sterbeeinträge erst ab 1659.

Älteste Aufzeichnungen 1577

Die Kirchenbücher von Altheim beginnen dagegen schon 1613 und die von Rippberg sind zum Teil ab 1636 vorhanden.

Die Kirchenbücher von Hardheim starten am Ende des Dreißigjährigen Krieges 1642, die von Höpfingen 1649, Waldstetten 1679, Bretzingen 1620, Erfeld 1585, Gerichtstetten 1685, Dornberg 1638 und Schweinberg 1650.

In Königheim beginnen die Kirchenbücher bereits 1577, in Brehmen 1672, Pülfringen und Dienstadt 1671. In Tauberbischofsheim werden ab 1579 zumindest Taufbücher geführt, Dittigheim 1583, Hochhausen 1618, Impfingen 1653, Distelhausen 1670 und Dittwar 1702.

Weitere Beginne von Kirchenbüchern sind in Külsheim 1620, Steinbach 1669, Hundheim 1662, Lauda 1624 und in Gamburg bereits 1609.

Trotz der großen Verheerung im Dreißigjährigen Krieg sind in einigen Ortschaften die Kirchenbücher erstaunlicherweise doch auch aus der Zeit vor und während des Krieges erhalten geblieben. Der Beginn der Kirchenbücher sagt jedoch nichts darüber aus, wie genau diese geführt wurden und ob sich nicht auch große Lücken innerhalb der Kirchenbücher befinden, als der Ort vielleicht zerstört und die Pfarrstelle verwaist war.

Dank an Helmut Berberich

Ein weiterer Beratungspunkt war die Beendigung der 15-jährigen Sprechertätigkeit der Genealogenfreunde Hardheim und Umgebung von Helmut Berberich. Neben einem kurzen Rückblick wurden auch die Verdienste um die Genealogenfreunde gewürdigt. Glücklicherweise bleibt er den Freunden erhalten und hat sich nun nur ins zweite Glied zurückbegeben.

Nach weiteren Gesprächen und Erörterungen – auch in kleineren Gruppen – gingen die Genealogenfreunde mit dem Ziel auseinander, dass man sich im Frühsommer zu einem nächsten genealogischen Treffen mit Ausflug zusammenfinden möchte. ack

