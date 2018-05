Geparkten Opel beschädigt

Anzeige

Hardheim.Sachschaden in Höhe von 1000 Euro hat ein Verkehrsteilnehmer an einem vor einem Textildiscounter in der Ferdinand-Müller-Straße geparkten Fahrzeug verursacht. Ein Opel-Fahrer hatte seinen Wagen dort zwischen 9 und 10 Uhr abgestellt und musste bei seiner Rückkehr feststellen, dass dieses an der linken Fahrzeugseite in Bereich des hinteren Kotflügels und der Tür erheblich beschädigt war.

Der Verursacher hatte die Unfallstelle verlassen, ohne die Polizei beziehungsweise den Geschädigten zu informieren. Hinweise nimmt das Polizeirevier Buchen, Telefon 06281/ 9040, entgegen.