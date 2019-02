Geplante Kneipp-Anlage findet positive Resonanz

Die Förderung der Jugendarbeit in den Vereinen, die geplante Kneipp-Anlage und die Verpflichtung der Straßenanlieger zum Reinigen der Gehwege beschäftigten die Hardheimer Gemeinderäte.

Hardheim. Zügig und schnell abgehandelt waren die Punkte der öffentlichen Gemeinderatsitzung am Montag im Hardheimer Rathaus. Auf positive Resonanz bei den Bürgern stieß die Ankündigung in den FN, dass die Gemeinde eine Kneipp-Anlage errichten möchte.

Kneipp-Anlage

Gemeinderat Torsten Englert lobte die Verwaltung, dass sie sich über so viele Dinge zur Aufwertung Hardheims Gedanken macht. Er erwähnte als Beispiele die angedachte Eisbahn im Winter am Sportplatz und eben die Kneipp-Anlage. „Es wäre allerdings schön gewesen, wenn diese Vorhaben bereits bei der Haushaltsberatung bekannt gewesen wären“, fügte er an.

„Es gibt noch viele Ideen“, gab Bürgermeister Rohm auf Nachfrage zu verstehen. „Aber die scheitern oft an den finanziellen Möglichkeiten.“

Bürgerfragen

Daniel Göth griff in der Bürgerfrageviertelstunde das Thema ebenfalls auf. Seiner Ansicht nach wäre es besser, die geplante Kneipp-Anlage an einem zentraleren Platz in Hardheim zu errichten, beispielsweise in der Nähe des Schlosses. Schließlich nehme sie nicht viel Platz in Anspruch. „Man braucht neben einer attraktiven Lage eine Quelle und einen Abfluss für das Wasser“, gab Bürgermeister Rohm zu bedenken. Die Idee für eine solche Anlage gehe auf eine Anregung der Kolpingsfamilie zurück. Die Zeitung hätte eine entsprechende Äußerung von ihm in der Jahreshauptversammlung der IG „Mühlenradweg“ aufgegriffen und publiziert. „Noch ist nichts in trockenen Tüchern“, betonte Rohm. „Wir sind am Suchen und nehmen Daniel Göths Anregung ins Protokoll auf.“

Grundsätzlich hält der Bürgermeister den anvisierten Standort bei der bereits gefassten Quelle unterhalb der Rakete, am Beginn des Planetenwegs mit entsprechenden Parkmöglichkeiten für gut geeignet.

Jugendförderung

Im Haushaltsplan 2018 waren wiederum 5000 Euro an Mitteln zur Förderung der Jugendarbeit in den Vereinen bereitgestellt worden. Der Vergabe stimmte der Gemeinderat bei einer Enthaltung wie vorgelegt und von einer Arbeitsgruppe vorgeschlagen, bestehend aus Torsten Englert Eric Bachmann und Lars Ederer, zu. Dabei wurden im Vergleich zum Vorjahr einige Änderungen vorgenommen, wie Hauptamtsleiter Lothar Beger erläuterte. So wurde anhand des individuellen Aufwands, den ein Verein für die Jugendarbeit aufbringen muss, sowie anhand der Zahlen der betreuten Jugendlichen, der Trainer und Jugendbetreuer ein Durchschnittsbetrag ermittelt und dieser der Berechnung der Mittelvergabe zugrunde gelegt. In der Gesamtsumme ist eine Förderung der Rom-Wallfahrt der Ministranten mit 300 Euro beinhaltet.

Siggi Horn konnte sich nicht mit den „erheblichen Verschiebungen“ bei der Vergabe anfreunden. Bürgermeister Rohm dankte den Beteiligten für deren „nicht immer leichte und nicht dankbare Aufgabe“.

Die vorhandenen Raffstore-Anlagen im Trakt 500 des Walter-Hohmann-Schulzentrums funktionierten nicht mehr. Aktuell werden die Kurbeln durch Motoren ausgetauscht. Im nächsten Schritt werden die Anlagen elektrisch ausgestattet, wie Bauamtsleiterin Denise Reichert in der Sitzung erläuterte.

Sonnenschutzarbeiten

Die Installation der elektrischen Leitungen führen Mitarbeiter des Bauhofs und die Hausmeister aus. Ziel sei es, die motorisierten Raffstore-Anlagen auf das vorhandene BUS-System aufzuschalten, um den Schutz der Anlage bei Sturm zu automatisieren und zentral steuerbar zu machen, so dass sie auch über das zentrale Anzeige-Tableau im Hausmeisterraum bedient werden kann. Dafür ist eine Programmierung erforderlich. Die Arbeiten für die Sonnenschutz-Steuerung wurden an die Firma Elektro Hallbaur aus Hardheim zum Angebotspreis von 10 098 Euro vergeben.

Bauleitplanung

Anschließend ging es um die Bauleitplanung benachbarter Gemeinden. Durch die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans „Höpfingen-Süd“ in Höpfingen und des einfachen Bebauungsplans „Buchener Straße“ in Walldürn werden nach Überprüfung durch die Hardheimer Verwaltung keine Belange der Gemeinde berührt. Der Gemeinde beschloss daher, dass keine Bedenken oder Anregungen zu den Vorhaben vorgebracht werden.

Anfragen und Anregungen

Die letzte Verkehrsschau war vor längerer Zeit. „Es sollte das, was dort beschlossen wurde, auch umgesetzt werden“, mahnte Manfred Böhrer mit Blick auf die noch fehlenden Markierungen im Bereich von Esso-Tankstelle und Norma an.

Bretzingens Ortsvorsteher Kaspar Wolf informierte, dass die bereits bestehenden und geplanten Windkraftanlagen in Bretzingen sich wohl doch nicht so negativ auf Immobilien und Bauplätze auswirken, wie von manchem befürchtet. Die aufgrund der Sachlage als unveräußerlich angesehenen Bauplätze seien inzwischen fast alle verkauft worden. „Es ist wohl nicht so, dass sich aufgrund der Windkraftanlagen die Immobilienpreise nach unten entwickelten und nicht mehr gebaut wird“, folgerte Bürgermeister Rohm.

Bekanntgaben

Eine Generalsanierung der Erfabrückeauf (Kreisstraße 3910) bei der Wohlfahrtsmühle ist ab Montag, 11. März, bis Mittwoch, 31. Juli, geplant, wie Bürgermeister Rohm bekanntgab und die FN bereits berichteten. Die Straße ist während dieser Zeit halbseitig gesperrt. Der Verkehr wird mit Hilfe einer Ampel geregelt. Die Länge der Baustelle beträgt etwa 90 Meter.

Außerdem wies der Bürgermeister darauf hin, dass aus organisatorischen Gründen die Jahreshauptversammlung der DLRG-Ortsgruppe Hardheim am Samstag, 23. März, parallel zum Ehrungsabend der Gemeinde im Rahmen des Josefsmarktes abgehalten wird. Die Handballabteilung des TVH ziehe am 10. April im Sportheim Bilanz.

Eine erfreuliche Mitteilung betraf den Ortsteil Bretzingen: Das Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz wird die Gestaltung des freien Platzes in der Pfarrgasse in Bretzingen mit 23 400 Euro fördern.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 27.02.2019