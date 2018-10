Geplantes Benefizkonzert fällt aus

Hardheim.Eigentlich wollte der Freundes- und Förderkreis „Unser Krankenhaus“ Hardheim den Musikfreunden aus der Umgebung mit dem geplanten Benefizkonzert mit dem Trio „Szivadel“ ein besonderes Special offerieren. Es sollte am Sonntag, 28. Oktober, stattfinden. Nachdem sich das Trio aber in der Zwischenzeit aufgelöst hat, musste die Veranstaltung abgesagt werden. Das teilte Vorsitzender Fritz-Peter Schwarz in der jüngsten Vorstandssitzung mit.

Mit einem weiteren Vortrag setzt der Freundes- und Förderkreis seine Vortragsreihe im Rahmen der Gesundheitsvorsorge fort. Der Referent, Dr. Albrecht Rottmann, Facharzt für Innere Medizin und Gastroenterologie am Krankenhaus Hardheim, wird am Dienstag, 6. November, um 19.30 Uhr, im Pfarrheim zum Thema „Sodbrennen – eine Volkskrankheit?“ sprechen. Dabei wird er in seinem Vortrag auf die unterschiedlichen Facetten zur sogenannten Refluxkrankheit ebenso ausführlich eingehen wie auf die Ursachen, Symptome, Diagnostik und Therapie. Der Eintritt ist frei.

Arne Bieling, Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie, spricht am 5. November in Eichenbühl über „Schulterschmerz – ein sehr komplexes Gelenk stellt sich vor. Das gleiche Thema behandelte er in einem gut besuchten Arztvortrag am Dienstag in Külsheim.

Im weiteren Verlauf der Vorstandssitzung wurde Rückblick gehalten auf die Beteiligung des Vereins am Sommerfest und die Kooperation Schule – Krankenhaus – Förderverein. Am Weihnachtsmarkt wird sich der Freundes- und Förderkreis in gewohntem Rahmen mit seinem Lebkuchenstand beteiligen.

Die Mitgliederversammlung findet am Sonntag, 18. November, (Volkstrauertag) um 18 Uhr in der Erftalhalle statt. Es ist wieder eine Spendenübergabe an das Krankenhaus vorgesehen. i.E.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 19.10.2018