Gerichtstetten.Smaragdgrün präsentiert sich derzeit der Gerichtstettener See an der oberen Erfa. Die derzeit hohen Temperaturen sorgen nicht nur dafür, dass die Wasserzufuhr aus der Erfa gemindert ist, sondern auch die Algen prächtig gedeihen. So sorgt die Natur für ihr eigenes Farbenspiel. Während auf den Felder das Grün immer mehr schwindet, zeigt es sich auf dem See um so leuchtender. Bild:: Wolfgang Weniger