Geschäftsfrau von altem Schrot und Korn

Hardheim.Sie war eine Ur-Hardheimerin und ihr Leben lang mit ihrer Heimatgemeinde eng verbunden: Im Alter von 91 Jahren starb Johanna Leiblein. Sie war eine angesehene, kontaktfreudige und weithin bekannte Geschäftsfrau und entstammte einer alteingesessenen Hardheimer Familie.

Geboren wurde Johanna Leiblein am 12. November 1927 als Tochter von Friedrich und Philomena Erbacher, die eine Schreinerei in der Bretzinger Straße betrieben. Einer ihrer vier Brüder – daneben hatte sie noch zwei Schwestern – wurde im Krieg vermisst.

Säuglingspflege gelernt

Nach Besuch der Volks- und Hauswirtschaftsschule in Hardheim ging sie 1946 nach München, um sich dort in der Säuglingspflege ausbilden zu lassen. Danach war sie bei einer Familie mit vier Kindern in Groß-Gerau als Kinderschwester angestellt. 1951 heiratete die Verstorbene den Hardheimer Bäckermeister Robert Leiblein und arbeitete fortan – insgesamt 48 Jahre – mit unermüdlichem Engagement in dessen Geschäft mit, aus dem sie schon bald als gute Seele des Hauses nicht mehr wegzudenken war.

Lange Familientradition

Während ihr Mann in der Backstube wirkte, führte Johanna Leiblein den Laden und das angegliederte Café, das 1953 nach einem Umbau des historischen Geschäftshauses in der Wertheimer Straße eröffnet worden war.

Die Hardheimer Bäckerdynastie Leiblein lässt sich ohne Unterbrechung bis ins Jahr 1774 zurückverfolgen. 1829 erwarb Thomas Anton Leiblein das Gebäude in der Wertheimer Straße.

1967 erfolgte der Abriss desselben und der Neubau eines modernen Wohn- und Geschäftshauses mit Bä-ckerei, Ladengeschäft und Café an gleicher Stelle.

Bäckermeister Robert Leiblein starb 1993. Seine Frau Johanna führte das Geschäft mit Meister und Geselle noch bis 1997 weiter. Danach übergab sie die Räumlichkeiten, die in der Folgezeit verschiedentlich verpachtet wurden, an ihre jüngste Tochter Christiane.

Die Verstorbene besuchte gerne und regelmäßig die Kirche und die Gottesdienste. Sie war trotz ihres hohen Alters nicht nur geistig topfit, sondern auch nach wie vor rege interessiert am Geschehen in der Erftalgemeinde und in der Welt allgemein. Sie war selbst ein Hardheimer Original, heimatverbunden, bodenständig und ein „Familienmensch“. Ihre größte Freude in den letzten Jahren war es, wenn die Enkel zu Besuch kamen. i.E.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 19.12.2018