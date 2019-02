„Gesetze achten und beachten“

Es heißt im Bundesjagdgesetz (BJG), dass bei der Jagd die allgemeinen Grundsätze deutscher Waidgerechtigkeit zu beachten sind. In diesem Kontext ist nicht zu verstehen, dass die Grundfertigkeiten wie das Ansprechen von Wild außer Acht gelassen werden, um mehr Strecke zu machen. Es muss genau andersherum sein: Sauberes Jagen ist anzuerkennen, Unvermögen zu tolerieren.

Auch aus unseren Reihen nehmen Jagdkartenbesitzer an Drückjagden teil und machen bei diesen Vernichtungszügen mit – auch Treiber. Das ist traurig. Diese Leute sollen sich doch endlich jagdlich „pensionieren“ lassen und ihre Kanone an den Nagel hängen.

Auch die Deutsche Waidsprache ist verloren gegangen und gerät bei solchen Veranstaltungen in Vergessenheit. Beispiel: Es wird heute nicht mehr „erlegt“, sondern „umgebummt“ oder „umgewummt“. Das Rehwild wird als Ungeziefer, Schädling oder „kleiner roter Knospenbeißer“ bezeichnet. Beim Rotwild ist es dann der „große braune Rindenschäler“.

Unser Rehwild ist eine unserer saubersten Wildarten überhaupt; niemand hat das Recht, es so entwürdigend zu behandeln und es ständig zu bejagen und zu hetzen. Es gibt keine Ruhe mehr. Ich habe einmal gehört, wie jemand sagte: „Da stehen die Mistviecher schon wieder rum“. Wenn jemand ein Problem mit der Waidsprache hat, kann er ruhig zu mir kommen, das können wir dann ändern. Ich glaube auch, dass die Bevölkerung von alledem nichts mitbekommt. Die Bezirke, in denen Drückjagden stattfinden, sind dann nämlich ganztags gesperrt. Auch im Modell „Roba“ gibt es Abschussvorgaben (Zahlen), an die man sich zu halten hat.

