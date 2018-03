Gesünder leben mit Bewegung und Entspannung

Anzeige

Gleichzeitig forderte sie dazu auf, sich für eine gute Ernährung mit viel Obst und Gemüse und wenig Fertigprodukten sowie null Fastfood zu entscheiden. Von großer Bedeutung sei ausreichend Bewegung und geistige Aktivität.

Dass ein hoher Prozentsatz an Hüft- und Knie-Operationen und auch manche Rückgratversteifung überflüssig seien, sollte zu denken geben, meinte Annette Braun. In vielen Fällen könne ein konservativer Ansatz helfen. Überlastung, Stress und zu wenig Bewegung seien oft Ursachen für ein auftretendes Ungleichgewicht. Falsches Stehen, Gehen mit hängenden Schultern und falsche Sitzgewohnheiten führten unweigerlich zu gesundheitlichen Problemen.

Dem könne man mit den richtigen Dehnübungen von Kopf bis Fuß entgegenwirken. Mit entsprechenden Einheiten über den Tag verteilt, sei viel zu erreichen für eine bessere Gesundheit von Körper, Geist und Seele. Bereits eine halbe Stunde Gehen am Tag bringe 10 000 Schritte. So könne man innerhalb eines Jahres einige Kilo an Gewicht reduzieren. Empfehlenswert seien auch Radfahren und Schwimmen.

„Je älter Sie werden, desto wichtiger ist es, sich jeden Tag zu bewegen“, gab Braun zu verstehen. Denn Bewegung senke auch den Blutdruck und den Cholesterinwert. Sie stärke zugleich die Beinmuskulatur für einen besseren Lymphe-Durchfluss. Mit Dehnungsübungen von Kopf bis Fuß tue man dem Körper viel Gutes.

Jetzt im Frühling könne man den Körper mit Fasten reinigen und entlasten. Der Verzicht auf Zucker, Nikotin, Alkohol und Kaffee wirke sich positiv aus. Braun riet dazu, bei Schmerzen nicht immer gleich zu Schmerzmitteln zu greifen. Je nach Sachlage könne auch Naturmedizin hilfreich sein.

„Jeder sieht schon etwas lockerer und strahlender aus“, stellte Christel Erbacher am Ende des Vortrags fest. Bei angeregten Gesprächen ließen die Zuhörer den Nachmittag ausklingen.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 15.03.2018