Hardheim/Höpfingen.Allergien und Unverträglichkeiten nehmen zu: Gerade die Unverträglichkeit von Gluten führt dazu, dass manche Christen den Kommunionempfang einschränken oder gar ganz darauf verzichten, weil für sie der Empfang von Weizenmehl haltigen Hostien zu Krämpfen und Bauchschmerzen führen kann.

Seit vielen Jahren besteht in der Seelsorgeeinheit Hardheim-Höpfingen im Madonnenland die Möglichkeit, glutenfreie Hostien zu empfangen. In allen Kirchen sind diese vorrätig.

In Hardheim wird an jedem Sonntag im rechten Seitenschiff bei der Statue des heiligen Josef vom Kommunionhelfer eine separate Schale mit glutenfreien Hostien bereitgehalten. Die Schale wird auf ein Zeichen hin vom Kommunionhelfer geöffnet und angeboten, so dass sich Allergiker ihre Hostie selbst entnehmen können. Dies gewährt die höchste Sicherheit, dass die Hostien nicht mit Spuren von Weizenmehl in Berührung kommen.

In allen anderen Kirchen der Seelsorgeeinheit Hardheim/Höpfingen sollen sich Allergiker in der Sakristei informieren. Ab dann wird ein Kommunionhelfer auch dort sonntags eine Schale mit glutenfreien Hostien bereithalten.

