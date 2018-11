Große Bandbreite der Chorwerke soll möglichst viele Gläubige ansprechen

Hardheim.„Wer singt, betet doppelt. Der dem heiligen Augustinus nachgesagte Satz zeigt, wie eng Musik und Glauben zusammengehören.“ Mit diesen Worten eröffnete Vorsitzende Irmgard Farrenkopf am Christkönigsfest und damit am letzten Sonntag im Kirchenjahr die Cäcilienfeier des Kirchenchores St. Alban in der Wohlfahrtsmühle.

Voraus ging ein Festgottesdienst, den Pfarrer Andreas Rapp zelebrierte. Der Chor sang die neu einstudierte lateinische Messe „Missa brevis in C“ des zeitgenössischen walisischen Komponisten Robert Jones sowie den vierstimmigen Satz „Wie schön leuchtet der Morgenstern“ von Philipp Nicolai aus dem Freiburger Chorbuch.

Die Orgel und eigens auf diesen Gottesdienst abgestimmte Orgelwerke von Robert Jones spielte Stephanie Heiden. Die Zwischengesänge trug die Kirchenchor-Schola vor, als Kantorin brachte sich Jutta Biller ein.

Pfarrer Hans Scheuermann wurde von Pfarrer Andreas Rapp erstmals nach seiner schweren Krankheit wieder unter den Besuchern willkommen geheißen. In seiner Predigt nahm Rapp Bezug auf das Christkönigsfest mit dem Resümee für die Gläubigen: „Du bist nicht allein, du bist ein Königskind.“

„Bei Andachten und Messfeiern spüren wie deutlich, wie sehr einen die Musik bewegen und das gesprochene Wort noch vertiefen kann. Musik geht in die Tiefe, vor allem dann, wenn man ein Teil von ihr ist – durch die Stimme“, warb Vorsitzende Irmgard Farrenkopf in der mit der Cäcilienfeier verknüpften Jahreshauptversammlung für den Chorgesang. Denn die Werbung um Nachwuchs und eine notwendige Verjüngung des Durchschnittsalters sind ganz aktuelles Themen.

Aufgrund des Priestermangels – auch in der Seelsorgeeinheit Hardheim-Höpfingen – und der dadurch bedingten drastischen reduzieren der Gottesdienste sei eine Planung der Auftritte und die Gestaltung von Festmessen im kommenden Jahr sehr schwierig, hieß es.

Nach einem gesungenen Tischgebet und dem gemeinsamen Essen wurde auf den Kassenbericht von Kassierer Thomas Weimert verwiesen. Wilfried Bauch hatte die Buchführung überprüft und für in Ordnung befunden, so dass später die Entlastung des Vorstandes einstimmig ausfiel. Namens der Mitglieder dankte die zweite Vorsitzende Ursula Götz der seit 16 Jahren als Vorsitzende wirkenden Irmgard Farrenkopf für ihr unermüdliches Wirken zum Wohle des Vereins und seiner Mitglieder.

Leo Mayerhöfer brachte die Freude der Sängerschar zum Ausruck, dass der Chor eine so gut ausgebildete, motivierte und engagierte Dirigentin habe, die Neues angehe, aber das Traditionelles nicht vernachlässige.

Schriftführerin Irmela Günther erinnerte an die Aktivitäten des abgelaufenen Jahres. Dazu gehörte die Teilnahme mit einem Stand am Weihnachtsmarkt der Gemeinde und die „närrische Chorprobe“.

Mitgestaltet wurden unter anderem die Festgottesdienste zu Weihnachten, Mariä Lichtmess, Ostern, Pfingsten und zum Patrozinium.

Die Statistik weist 35 Proben, sieben Auftritte des Chores und acht Auftritte der Kirchenchor-Schola auf. Derzeit besteht der Chor aus 26 Aktiven. Mit Freude wurden gleich zwei neue Sängerinnen (Annette Mayerhöfer und Anita Schmitt) willkommen geheißen. Neu einstudiert wurden im Berichtzeitraum zwei zeitgenössische lateinische Messen, und zwar von Christopher Tambling und Robert Jones.

Pfarrer Andreas Rapp richtet in seiner Eigenschaft als Präses des Vereins Dankesworte an die Chormitglieder für ihren Einsatz und die regelmäßige Mitgestaltung festlicher Gottesdienste. Danach folgten Auszeichnungen für guten Probenbesuch. Nur drei bis vier Mal fehlten Ortrud Biller, Irmela Günther, Mathilde Hock und Gabriele Leiblein. Ein Geschenk für nur ein oder zweimaligen Fehlen erhielten Ingrid Bayer, Peter Biller, Ursula Götz, Isabell Kessler und Stefan Schmitt. Immer anwesend war neben der Dirigentin Elvira Leiblein.

Durchaus kritische Töne schlug Dirigentin Jutta Biller an. Der vor geraumer Zeit auf der Titelseite des Konradsblatt zu lesende Slogan „Stirbt das Ehrenamt vor Ort, ist die Kirche auch bald fort“, könne die Ist-Situation ganz gut darstellen. Stille Resignation bringe nichts.

„Haben wir in den letzten Jahren um unsere Anerkennung vor Ort gekämpft, so müssen wir mittlerweile feststellen, dass eine gewisse Gleichgültigkeit gegenüber der ehrenamtlichen Leistung die höheren Stellen erreicht hat“, merkte sie mit Blick auf die seitens der Verrechnungsstelle ausstehende, aber von Freiburg genehmigte und zur Verfügung stehende finanzielle Unterstützung an.

Die Zeiten hätten sich verändert und in ihnen der Kirchenchor. Dieser habe sich – soweit wie nötig – angepasst. Zum Beispiel was die Aufführungstermine anbelangt. „Aber man muss sich doch fragen, wie weit eine solche Anpassung protestlos gehen muss.“

Weiter sinnierte Jutta Biller: „Und warum müssen immer wieder einzelne Personen ihren Stil, ihre Art der Frömmigkeit den anderen überstülpen? Warum muss es immer etwas Neues sein? Die alten Formen haben doch noch nicht ausgedient und immer noch ihre Anhänger.“

Man sollte Betroffene zu Beteiligten machen, appellierte die Dirigentin, ihre Vielseitigkeit nutzen „und nicht die Ehrenamtlichen durch Missachtung allmählich aus der Kirche hinausekeln.“ In diesem Sinne sei sie auch stolz auf die Chormitglieder, die sich auf eine wirklich große Bandbreite an kirchenmusikalischen Stücken einließen, um damit möglichst viele Gläubige anzusprechen. i.E.

