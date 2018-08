Große Jubiläen stehen an

Anzeige

Hardheim.In ihrer letzten Sitzung vor der Sommerpause hielten die Pfarrgemeinderäte der Seelsorgeeinheit Hardheim-Höpfingen Rückblick auf die letzten Wochen, in denen vielfältige Möglichkeiten der Begegnung sowie lebendige und feierliche Gottesdienste das Leben der Gemeinden geprägt haben.

So wurde die gemeinsame Wallfahrt der Hardheimer und Höpfinger Gruppe nach Walldürn, begleitet durch die Musikkapelle Höpfingen positiv erlebt und die Verantwortlichen von „Zeit für Neues“ von den Teilnehmern bestärkt, an dem neuen Konzept festzuhalten. Das Parallelangebot für eine Wallfahrt am Abend durch die Waldstetter Pilgergruppe sehen die Räte nicht als Konkurrenz, sondern als größeres Angebot und Wahlmöglichkeit besonders für Familien mit kleineren Kindern.

Die Feste wie Firmung, Skapulierfest in Bretzingen und die Jubiläen der Frauengemeinschaften wurden durch das hohe Engagement von Ehrenamtlichen, Chören und Musikern feierlich gestaltet.