Große Orchestermesse zum Jubiläum des Erftaldoms

Hardheim.Am Weihnachtsmarkt der Gemeinde Hardheim beteiligt sich der Cäcilienverein traditionsgemäß mit einem Stand. Die nächste Probe des Kirchenchores St. Alban Hardheim ist am Freitag, 7. Dezember. Die Probe am Freitag, 14. Dezember, ist mit einer Geburtstagsfeier verbunden. Am Sonntag, 9. Dezember, gestaltet der Chor den Dankgottesdienst von Franz Greulich anlässlich dessen 40-jähriger Tätigkeit als Diakon mit.

An Weihnachten wird im Gottesdienst am zweiten Feiertag (Stephanustag) gesungen.

Robert Zollitsch kommt

Das Kirchenpatrozinium ist im kommenden Jahr mit der Feier des 125-jährigen Bestehens der Pfarrkirche St. Alban (Erftaldom) verbunden. Es wird am Sonntag, 22. Juni, gefeiert. Seine Teilnahme zugesagt hat der frühere Erzbischof Robert Zollitsch. Der Kirchenchor wird den Festgottesdienst auf Wunsch von Pfarrer Rapp mit einer großen Orchestermesse mitgestalten. Das fastnachtliche Treffen, die „närrische Singstunde“, wurde auf Freitag, 22. Februar, terminiert. Es findet in der Erftalstube statt. Am Samstag, 2. Februar, ist der Chor mittags zu einer Geburtstagsfeier eingeladen.

Weitere bereits feststehende Termine: Ostermontag, Pfingsten, Probenausklang vor der Sommerpause Freitag, 19. Juli ), 13. September erste Probe nach den Ferien, Vorversammlung am Freitag, 15. November, und Cäcilienfeier 2019 am Sonntag, 24. November.

Vorstandssitzungen finden am Freitag, 18. Januar, 17. Mai und 27. September statt.

Die Kirchenchor-Schola wird in folgenden Gottesdiensten mitwirken: Sonntag, 13. Januar, 10. Februar, 10. März, 19. April (Karfreitag), 12. Mai, 9. Juni, 14. Juli, 15. September, 13. Oktober, 1. November (Allerheiligen, Freitag) und und 10. November. i.E.

