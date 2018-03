Große Werke meisterhaft interpretiert

Anzeige

Mit seiner facettenreichen Interpretation der „Variationen durch die Jahrhunderte“ begeisterte Organist Holger Gehrig am Sonntag das Publikum im Erftaldom.

Hardheim. Mit seinem sagenhaften virtuosen Gestaltungsvermögen und der meisterlich klingenden Interpretation der Auswahl seiner Werke unter dem Motto „Variatio delectat – Variationen durch die Jahrhunderte“ beim ersten der drei im Jahresverlauf vorgesehenen Konzerte an der Vleugels-Orgel begeisterte der Organist der Kreuzkirche Dresden und Kustos der Konzertsaalorgel im Kulturpalast Dresden, Holger Gehrig, am Sonntag die Zuhörer im Erftaldom.

Im Anschluss an die Begrüßung durch Bernhard Berberich namens der Veranstalter führte der Organist mit Betrachtungen zu dem gewählten Titel in das Programm ein und freute sich über die Möglichkeit der Gestaltung der vorgesehenen Werke an der klangschönen Vleugels-Orgel. Er sprach über Variationsmöglichkeiten zu den Werken und zeigte deren Charakteristika und Besonderheiten auf.