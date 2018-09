Großer Andrang beim FC-Fußballnachmittag

Schweinberg.Auf dem Soccer-Court fand am Freitag der Fußballnachmittag des FC Schweinbergs statt. Die 24 in zwei Altersgruppen eingeteilten Kinder und Jugendliche trotzen dem anfänglich regnerischen „Fritz-Walter-Wetter“ und spielten aufgrund des großen Andrangs abwechselnd auf dem Soccer-Court und auf einem Kleinspielfeld. das auf dem Sportplatz abgesteckt wurde. In den Pausen stärkte sich der Schweinberger Fußballnachwuchs mit frischem Obst und kühlen Getränken. Neben den zahlreichen Fußballpartien wurde auch ein Elfmeterkönig ermittelt. Der Nachmittag verging wie im Flug; zum Abschluss erblickte man die glücklichen Gesichter aller Teilnehmenden. Bild: Adrian Brosch

