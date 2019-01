Großer Ehrungsabend beim Josefsmarkt

Hardheim.Die Gemeinde Hardheim führt künftig im Rahmen eines Ehrungsabends zentral für alle Ortsteile die Blutspenderehrung wie auch die Sportlerehrung und eine neu eingeführte Ehrung für besonderes ehrenamtliches Engagement durch.

Bei diesem Ehrungsabend, der künftig einmal im Jahr stattfinden soll, werden dann auch regelmäßig jährlich besondere sportliche Leistungen in allen Sportarten gewürdigt.

Bei der Ehrung für besonderes ehrenamtliches Engagement sollen ehrenamtlich Engagierte aus allen Bereichen der Gemeinde eine Würdigung ihrer oft im Hintergrund ausgeübten Tätigkeiten zum Wohl der Gemeinde erfahren.

Für besondere sportliche Leistungen können im Rahmen der Sportlerehrung Mannschaften und Einzelsportler von Hardheimer Vereinen, die einem dem Deutschen Sportbund angehörenden Mitgliedsverband angeschlossen oder auf vergleichbare Weise sportlich organisiert sind, geehrt werden.

Ebenso können Bürger von Hardheim, Schüler von Hardheimer Schulen und Personen, die sich in sonstiger Weise besonders um den Sport verdient gemacht haben, bei einer der Ehrungsmöglichkeiten berücksichtigt werden. Die sporttreibenden Vereine und Schulen sollen der Gemeindeverwaltung bis zum 15. Februar Sportler und Mannschaften benennen, die aus deren Sicht für eine Ehrung in Betracht kommen könnten.

Über alle eingereichten Vorschläge entscheidet dann ein Gremium, das sich aus einem Vertreter der Gemeindeverwaltung und je einem Vertreter der im Gemeinderat vertretenen Fraktionen zusammensetzt. Vor der Ehrung werden die Vorgeschlagenen benachrichtigt und gefragt, ob sie die Ehrung annehmen wollen. Bis dahin werden alle Vorschläge absolut vertraulich behandelt.

Der Ehrungsabend wird dann im Rahmen des Programms des Josefsmarktes am Samstag, 23. März, durchgeführt.

Für besonderes ehrenamtliches Engagement können Personen für herausragende ehrenamtliche Leistungen zum Wohle der Allgemeinheit oder Personen für individuelle Einzelaktivitäten im Interesse des Gemeinwohls geehrt werden.

Dabei ist gedacht an Tätigkeiten, die ansonsten von der Gemeindeverwaltung oder dem Gemeindebauhof unter entsprechendem Personaleinsatz ausgeübt werden müssten. Ebenso können die Mitwirkung in gemeindlichen Einrichtungen, die Unterstützung bei gemeindlichen Veranstaltungen oder Tätigkeiten zur Verbesserung des sozialen Miteinanders in der Gemeinde gewürdigt werden.

Es sollte aber kein individuelles ehrenamtliches Engagement gewürdigt werden, das alleinig einem Verein zugute kommt und von diesem mit einer Ehrung bedacht werden sollte. Das besondere ehrenamtliche Engagement kann sich dadurch begründen, dass die Tätigkeit über mehrere Jahre hinweg vorgenommen wird oder es sich um eine herausgehobene Einzelleistung handelt. Sollte das ehrenamtliche Engagement die Verleihung einer Bürgermedaille ermöglichen, wird zunächst eine solche Ehrung vorab geprüft.

Vorschläge können mit entsprechender Begründung aus der Bevölkerung bei der Gemeinde bis zum 1. Februar im Sekretariat des Bürgermeisters bei Annette Mayerhöfer eingereicht werden, Telefon 06283/5851, E-Mail: anette.mayerhoefer@hardheim.de. Ein Vordruck für einzureichende Vorschläge steht auf der Homepage der Gemeinde zum Download bereit.

