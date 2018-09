Großer Markt in Külsheim

Hardheim.Der „Große Markt in Külsheim“ hat in den Tagen ab Donnerstag, 6. September, wieder allerlei zu bieten. Am Donnerstag ist die Eröffnung mit Bieranstich und abendlichem Livekonzert mit „Bayernmän – die Partykracher“.

Am Freitag, 7. September, wird am Abend „Hüttengaudi“ im Festzelt geboten und am Samstag, 8. September, warten Ausstellungen und Präsentationen zu “Gesundheit und Genuss“ auf die Besucher. Die Markturkunde wird verlesen und die Fußgängerzone eröffnet. Zum Tag des offenen Denkmals der Deutschen Stiftung Denkmalschutz wird ebenfalls eine Ausstellung geboten und am Abend folgt dann Party-Power mit der Band „Conf ect“.

Traditionell gibt es am Sonntag, 9. September, ab 10.30 Uhr den „politischen Frühschoppen, im Festzelt, zu dem der Parlamentarische Staatssekretär, MdB, Thomas Bareiß, aus dem Bundesministerium für Wirtschaft und Energie kommen wird. Im Verlauf des Sonntags gibt es zweimal eine Vorführung der Hundestaffel und außerdem das Angebot des Abseilens vom Külsheimer Schlossturm mit Hilfe von Mitgliedern des Alpenvereins Buchen, für musikalisches Geleit sorgen die „Melody Boys“. An allen Tagen herrscht Marktbetrieb.

Zum Abschlusstag, Montag, 10. September, gehören musikalische Unterhaltung und am Abend das große Abschlussfeuerwerk. Z

