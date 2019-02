Großes Engagement für den Heimatort

Gerichtstetten.Normalerweise berichtet Wolfgang Weniger über Neuigkeiten, andere Menschen und die Geschehnisse im oberen Erftal – speziell aus seinem Heimatort Gerichtstetten sowie aus Erfeld. Morgen steht er selbst einmal im Mittelpunkt des Interesses, denn am Sonntag feiert der naturverbundene und vielseitig engagierte freie Mitarbeiter der Fränkischen Nachrichten seinen 60. Geburtstag.

Als Sohn von Waldemar und Gisela Weniger wuchs der Jubilar als „waschechter Karstäider“ auf. Eigentlich wollte er nach dem Schulbesuch Radio- und Fernsehtechniker werden. Das Schicksal wollte es anders: „Vom Finanzamt bekam ich die erste Zusage auf meine Lehrstellenbewerbungen“, erinnert sich Wolfgang Weniger. Und die nahm er an. „Es war letzten Endes die richtige Entscheidung. Die Arbeit und der Umgang mit Menschen machen mir Spaß“, so der Steuerbeamte. 1975 begann seine Laufbahn bei der Finanzbehörde. Weniger half mit, das Kassensystem der Finanzämter auf EDV umzustellen. Zunächst in Bühl, dann in Ettlingen und später Pforzheim. 1979 musste er zur Bundeswehr, danach arbeitete er in Pforzheim weiter.

Von Beruf Finanzbeamter

Die nächste Station in seiner Berufslaufbahn war Walldürn. Im dortigen Finanzamt durchlief der Jubilar verschiedene Aufgabenbereiche. Vielen Steuerzahlern ist er von seinem langjährigen Dienst in der zentralen Info- und Annahmestelle im „Container“ der Finanzbehörde bekannt.

„Das Abenteuer Außendienst begann 2012“, schildert er. Neuer Arbeitsplatz war fortan das Finanzamt Mosbach. Für seine Kollegen setzte sich Wolfgang Weniger zwei Amtsperioden lang im Personalrat ein. Seit zehn Jahren ist er Pressereferent der Dienststelle. Außerdem singt er im Finanzamtschor mit. Viel Zeit investiert er in seine Hobbys und seinen Einsatz für das Gemeinwohl. Bei einem Erste-Hilfe-Kurs erwuchs in ihm die Begeisterung für das Rote Kreuz, dem sich Weniger bereits im Alter von zwölf Jahren 1971 anschloss und bis 1990 als Aktiver zur Verfügung stand. Er wurde selbst Ausbilder für Erste Hilfe und die Sanitätsausbildung, Gruppenführer und Schiedsrichter bei Wettbewerben.

Als dann die Kinder Lisa (heute Ärztin) und Andreas (Diplom-Ingenieur für Umwelt- und Systemtechnik) auf der Welt waren, verlegte Wolfgang Weniger den Schwerpunkt seiner ehrenamtlichen Tätigkeiten auf den Heimatort. Seine Frau Brigitte, die ebenfalls im Finanzamt tätig ist und mit gleicher Leidenschaft wie der Jubilar seit 27 Jahren im Chor „Marantha“ mitsingt, heiratete Wolfgang Weniger 1979. Er lernte die Obersasbacherin bei einem Zeltlager der dortigen Jugend im Erftal kennen, das er mit betreute. Der freundschaftliche Kontakt der beiden DRK-Ortsgruppe Hardheim und Sasbach hat sich bis heute erhalten.

Wolfgang Weniger war immer bereit, Verantwortung für andere und seinen Heimatort zu übernehmen und an dessen Entwicklung mitzuarbeiten. So gehörte er dem Ortschaftsrat Gerichtstetten von 1980 bis 1994 an – von 1984 bis 1989 als stellvertretender Ortsvorsteher – sowie über 25 Jahre – bis zur Bildung der Seelsorgeeinheit Hardheim-Höpfingen – dem Pfarrgemeinderat, davon 15 Jahre als Vorsitzender. Seit 2015 bringt sich Weniger im Gemeindeteam ein.

„Was ich gemacht habe, habe ich gemacht, um meinen Beitrag für die Allgemeinheit zu leisten. Ich habe nie etwas alleine erreicht, sondern immer gemeinsam mit anderen im Team“, betont der begeisterte Jäger: 1988 legte der Jubilar die Jägerprüfung ab. Seitdem ist er Mitglied der Kreisjägervereinigung Buchen.

Begeisterter Jäger

„Ich gehe gerne auf die Jagd, sehe es als Ausgleich zur Tagesarbeit“, schildert der bedachte Hüter von Natur und Tierwelt, dem ein „vernünftiger Umgang“ mit denselben am Herzen liegt. Und da Weniger gerne hilfsbereit sich einbringt, ließ die Wahl in Vorstandsämter nicht lange auf sich warten (1992 bis 1998 Pressereferent, 1995 bis 2013 Schriftführer der Kreisjägervereinigung und von 1995 bis 2013 stellvertretender Leiter des Hegering I). Aufgrund seiner Verdienste wurde der Jubilar 2013 mit der Verdienstnadel des Landesjagdverbandes in Silber ausgezeichnet. Seine Liebe zur Natur zeigt sich auch an seinem Hirschgehege. Dieses existiert seit 1990 mit 15 bis 20 Damhirschen. Stolz ist Weniger darauf, bereits sehr früh für die Jäger, seinen Heimatort und den Heimatverein Gerichtstetten Internetseiten ins weltweite Netz eingestellt und gepflegt zu haben.

Als freier Mitarbeiter der Fränkischen Nachrichten berichtet er unter dem Kürzel „we“ in der Nachfolge von Schulleiter Michael Mohr seit 1986 regelmäßig aus Gerichtstetten.

Von Haus aus sehr heimatverbunden, gehörte Weniger 1992 nicht nur zu den Gründungsmitgliedern des Heimatvereins, den er seit 2018 als Vorsitzender leitet, sondern arbeitete von Anbeginn als Schriftführer im Vorstand mit. Die Erfolge können sich sehen lassen: Diese reichen von der regelmäßigen Herausgabe der Heimathefte, dem Aufstellen von Bänken und deren Betreuung durch „Paten“ bis hin zur Gestaltung der Osterbrunnen, der Pflege der Keltenschanze, der Internetpräsenz und Pflege der Bildstöcke auf der Gemarkung.

Wolfgang Weniger und seine Frau reisen gerne. Als begeisterter Hobbyfotograf hält der Jubilar nicht nur Urlaubserinnerungen, sondern seit 1980 auch das Ortsgeschehen im Bild fest und präsentiert die Aufnahmen zur Freude der Bevölkerung beim alljährlichen Dorfabend mit Rückblick. Einige seines Zig-Tausend Bilder umfassenden Fotoarchivs schmücken den Jahreskalender des Heimatvereins. Diesem werden die Aufgaben auch in Zukunft nicht ausgehen, gilt es doch noch, die jüngere Geschichte der letzten 50 Jahre festzuhalten. Ein weiteres Ziel ist es, jüngere Einwohner mit ins Boot zu holen.

Zum 60. Geburtstag wünschen die Fränkischen Nachrichten Wolfgang Weniger alles Gute. i.E.

