Gute Aussichten

So begeisternd, wie Pfarrer Keller auf andere Menschen wirken kann, wird sein Vorhaben in Sachen Pfadfinderbewegung sicher von Erfolg gekrönt sein. Allerdings darf man nicht verzagen, wenn es einmal anders kommt. Und er sollte sich stets vor Augen halten, dass Jugendarbeit immer großen Schwankungen unterworfen ist, was Interesse und Teilnahme anbelangt. Dafür gibt es in der politischen Gemeinde (siehe Jugendgemeinderat) und der katholischen Kirchengemeinde (Pfadfinder Höpfingen) genügend Beispiele.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 06.06.2018