Gute Wünsche für die Entlass-Schüler

Hardheim.Mit einer würdigen und kompakt gehaltenen Entlassfeier wurden die Klassen 10 a und 10 b der Realschule sowie die letzte Klasse 9 der bisherigen Hauptschule am Freitag in der Aula verabschiedet.

Realschulrektor Harald Mayer wertete die Entlassfeier keineswegs als einen unangenehmen Pflichttermin, sondern als ein bedeutsames Ereignis mit Anerkennung des erfolgreichen Schulabschlusses, verbunden mit einer gewissen Wehmut in Erinnerung an all das in der Schulzeit gemeinsam erlebte Schöne.

Die Entlassschüler seien zu Persönlichkeiten gereift, die man sowohl mit anerkennender Freude, als auch mit einer gewissen Sorge und Angst um ihr weiteres Wohlergehen verabschiede. Alle 20 Neuntklässler der Hauptschule waren in der Prüfung erfolgreich und erzielten ein erfreuliches Durchschnittsergebnis. Klassenbeste war Mariel Leno mit 2,0. 17 Entlassschüler werden weiterführende Schulen besuchen, drei beginnen eine Berufsausbildung.

Alle haben bestanden

Auch alle 34 Schüler der beiden Realschulklassen waren erfolgreich und können sich über den Erwerb der mittleren Reife freuen. Mayer lobte „das sehr, sehr gute Abschneiden“ mit einem Gesamtdurchschnitt von 2,2 (2,4 bei der Klasse 10 a und 2,0 bei der Klasse 10 b). Von den Zehntklässlern werden 23 weiterführende Schulen besuchen und elf eine Berufsausbildung beginnen.

In Verbindung mit seinen weiteren Betrachtungen gab Mayer Empfehlungen für den weiteren Lebensweg, für richtiges Verhalten und positive Einstellungen. Bereitschaft zu Selbstkritik beim Abwägen von Soll und Haben wurde ebenso empfohlen wie Mut für die weiteren Lebensabschnitte und das Bemühen um die Erkenntnis, was richtig und was falsch gemacht wurde. Ein harmonisches Miteinander solle angestrebt und Stärken selbstbewusst unter Beweis gestellt werden. Darüber hinaus sollten sich die Schüler des Werts der Gemeinschaft bewusst sein. Lebenswege seien zwar nicht vorhersehbar, zum Teil aber zumindest planbar, auch wenn nicht alles immer gelinge. Träume und Wirklichkeit dürften nicht vermischt werden. Mit der Anerkennung „Dass ihr was könnt, habt ihr bewiesen, weiter so“, spornte der Rektor die Entlassschüler an.

Als stellvertretender Bürgermeister erinnerte sich Eric Bachmann seines eigenen Wegs an der Realschule und dankte den Lehrern. Sein Ratschlag an die Schüler war, sich um einen Platz in der Welt zu bemühen und diesen zu behaupten.

Andreas Rapp richtete den Blick der Schulabgänger auf die Aussichten im neuen Lebensabschnitt in weiterführender Schule oder Beruf, auf die Bedeutung von Visionen für das künftige Leben sowie die Bedeutung von Arbeit im Leben.

Auch Monika Dörr als stellvertretende Elternbeiratsvorsitzende erinnerte sich an ihre eigene Realschulzeit. Sie machte die nach dem Schulabschluss neuen Herausforderungen bewusst und riet, das neue Leben zielstrebig in die Hand zu nehmen. Nicht nehmen lassen sollten sich die Entlassschüler das Anrecht, zunächst gebührend mit Eltern und Lehrern zu feiern.

Rektor Mayer zeichnete anschließend die Preisträger aus. Den Preis in der Abschlussklasse 9 der Hauptschule erhielt Mariel Leno (2,0). Schulbester der Realschulklassen ist Jan Luis Meszaros (10 b) mit einem Durchschnitt von 1,3. Weitere Preisträger mit einem Durchschnitt bis 1,6 sind Flora Gashi, Ida Hentschel, Jakob Greß und Jasmin Mürmann.

Mayer informierte darüber, dass die 9. Hauptschulklasse die letzte ihrer Arte in Hardheim war und dass künftig der Hauptschulabschluss auch an der Realschule abgelegt werden könne.

Die Zeugnisse übergaben hernach die Klassenlehrer zusammen mit dem Rektor, der zeitweise die Vertretung der Klassenlehrerin Weidinger in der 10 a übernommen hatte. Belobigungen für einen Durchschnitt bis 2,0 erhielten in der Klasse 9 Antonia Löffler und Julia Popp, in der 10 a Antonia Löffler und Julia Popp sowie in der 10 b Tizian Busch, Jenny Chemnitz, Samira Dörr, Lisa-Marie Fieger, David Löffler, Marie Marzini, Jakob Reinhard, Clara Seyfried und David Vath,

Dank und Anerkennung für Lehrer, Sekretärinnen und die Hausmeister durften nicht fehlen. Dies übernahmen für die Klasse 9 der Hauptschule Mariel Leno, und Sabine Aberle, Samira Dörr und Jakob Greß für die Realschulklassen. Flora Gashi meinte: „Wir sind stolz, wir haben es geschafft, aber auch dankbar dafür, dass es jemand gab, der half“.

Gute Wünsche gab es von SMV-Sprecher Florian Walter mit auf den weiteren Weg, ehe der Realschulrektor die Verdienste von Michael Keilbach und Marianne Berberich als Gründungsmitglieder und langjährige Verantwortliche des Fördervereins der Verbundschule würdigte und diese aus ihren Ämtern verabschiedete. Anerkannt wurden deren Bemühungen um finanzielle und ideelle Unterstützung.

Am musikalischen Programm der Entlassfeier beteiligt waren Simon Böhrer zusammen mit Julia Wollenschläger, Luisa Frank, Nico Knapp und Eprol Binuya aus der Klasse 9a/b mit dem Song „Count on me“, die Klasse 9 der Hauptschule mit V. Behl mit „Applaus, Applaus“ (für die Lehrer) und schließlich der Musikkurs 9/10 unter Leitung von Julia Wollenschläger mit „Viva, la vida“. Mit einem Stehempfang klang die Feier aus. Z

