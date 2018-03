Härtere Gangart bei „Raldy“

Anzeige

Pülfringen.Unter dem Motto „Sybille meets One Short Of A Sixpack“ traten am Samstag zwei Bands der „etwas härteren Gangart“ in „Raldy’s Wirtshaus“ in Pülfringen auf.

Pünktlich um 20.45 Uhr trat „One Short Of A Sixpack“ mit Mitgliedern aus Stuttgart, Dittwar und Gissigheim vor die Besucher. Mit ihrem klassisch gespielten Hardrock vermochten sie von der ersten Sekunde an zu überzeugen. Die Setlist umfasste ausschließlich eigenes Material im Stil der 70er- und 80er-Jahre wie „The Voice“ oder „Jekyll And Hyde“. Mit Songs, die auf den Punkt kamen und mitrissen, hatte die Band das Publikum von der ersten Note an voll im Griff. Natürlich gab es auch eine Zugabe.

Die Lokalmatadoren von „Sybille trag’ mich heim“ mit Mitgliedern aus Königheim, Dittwar, Tauberbischofsheim, Impfingen und Hardheim betraten nach kurzer Umbauphase die Bühne und feuerten alle bekannten, auf der demnächst erscheinenden CD-Produktion enthaltenen „Klassiker“ an: Die selbstironische Hymne „Wir sind Sybille trag’ mich heim“ bildete nach Titeln wie „Nicht laut genug“, „So’n Hals“, „Die Knusprige“ und dem an die Erlebnisse einer illustren Mofa-Gang namens „Bloody Motors“ erinnernden Song den krönenden Abschluss. Auch am Samstag erwies sich die bunte Truppe als bestens eingespielt und begeisterten die Besucher mit jedem Lied auf ein Neues. ad