Halbseitige Sperrung bis Montag, 12. August

Hardheim.Wegen dringenden Wartungsarbeiten an der Erdgasversorgungsleitung wird eine Teil-Sperrung in der Walldürner Straße im Bereich zwischen Abzweig Bretzinger Straße und Riedstraße notwendig. Die halbseitige Sperrung gilt seit Dienstag und wird bis voraussichtlich Montag, 12. August, andauern. Für die Zeit der Bauarbeiten wird der Verkehr mittels Ampelanlage geregelt – was in Stoßzeiten von den Hardheimern ebenso wie von den Pendlern etwas Geduld abverlangt. Bild: Adrian Brosch

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 07.08.2019