Handballer des Jahres ausgezeichnet

Die Ernennung der Handballer des Jahres, die Berichte und Neuwahlen prägten den Verlauf der Jahreshauptversammlung der Handballabteilung des TV Hardheim.

Hardheim. Nach der Begrüßung eröffnete Abteilungsleiter Manfred Dörr die Vereinsberichte mit seinem Geschäftsbericht. Zunächst verkündete er, dass die 1. Mannschaft sich als Kreispokalsieger des Handballkreises für den BHV-Pokal qualifizierte. Nach dem letzten Spieltag der Saison 2016/17 befand sie sich auf dem 11. Platz der Badenliga. In die neue Runde startete man mit Trainer Karoly Kovacs, ehe die Mannschaft verletzungsbedingt mehrfach umformiert wurde.

Zum Jahresende trennte man sich nach eingehender Analyse der schlechten Vorrundenergebnisse von Kovacs; seitdem führt Karlheinz Pauler den Trainings- und Wettkampfbereich. Mit der SpG Walldürn werden im Bereich der weiblichen D-, C- und B-Jugend Spielgemeinschaften gepflegt, die in der kommenden Saison auf den Jugendbereich ausgeweitet werden. In der laufenden Saison wird der Spielbetrieb mit sechs Jugend- und vier Seniorenmannschaften bestritten, die rund 190 Mitglieder haben und 85 Auswärtsspiele pro Saison verbuchen. 24 Trainer- und Trainingshelfer kommen dabei auf 5000 Arbeitsstunden pro Jahr.