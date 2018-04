Handballer haben nun mehr Platz

Anzeige

Neben den Autoschauen war in den vergangenen Jahrzehnten die Schmiede-, Landmaschinen- und Gartengeräteschau von Helmut Bopp gegenüber der Kirche ein ganz wesentlicher Bestandteil der Fußgängerzone. Diese Schau wird in diesem Jahr fehlen und das Sommerfest nicht bereichern, wie Helmut Bopp im Gespräch mit den FN deutlich machte. „Wenn es keine Fußgängerzone mehr gibt, hätte ich noch deutlich mehr Aufwand als bisher schon“, beschrieb er den wohl wichtigsten Beweggrund für seine Entscheidung.

Die Hardheimer Handballer finden es zwar auch „prinzipiell schade“, dass es keine Fußgängerzone mehr geben wird, aber sie sehen auch viele Vorteile an ihrem neuen Standort im großen Pausenhof des Schulzentrums. Bisher hatten sie ihren Stand mit Bewirtung, Sitzgelegenheiten und Veranstaltungslocation auf dem Parkplatz neben der Volksbank. „Im Pausenhof haben wir mehr Platz, der neue Standort liegt nicht an einer Hauptverkehrsstraße und wir können dort besser auf- und abbauen“, beschrieb Abteilungsleiter Manfred Dörr die Vorteile für die ehrenamtlich Aktiven. Am Freitag- und Samstagabend wird es am Stand der Handballer wie bisher Livemusik geben (siehe weiterer Bericht). „Wir sind noch mittendrin in der Planung“, so Dörr. i.E.