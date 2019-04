Handballer setzen auf ihre Jugendarbeit

Erleichtert nach dem Klassenerhalt der ersten Herrenmannschaft in der Badenliga eröffnete Abteilungsleiter Manfred Dörr die Jahreshauptversammlung der Handballer.

Hardheim. Eine Positive Jahresbilanz zogen die Hardheimer Handballer in Anwesenheit des Präsidenten des Badischen Handball Verbandes, Holger Nickert. Sie starteten mit drei aktiven Männer- und einer Frauenmannschaft in die Verbandsrunde. Nachdem die 1. Herrenmannschaft letztes Wochenende den Klassenerhalt in der Badenliga (BHV) gegen den direkten Gegner HSV Hockenheim klar machte, muss die 2. Herrenmannschaft den Gang in die Bezirksklasse des Handball-Verband-Württemberg (HVW), Bezirk Heilbronn-Franken, antreten.

Sportliche Erfolge

Die 3. Herrenmannschaft belegte in der Kreisliga des HVW einen hervorragenden dritten Platz. Die Frauenmannschaft, die zusammen mit der SpG Walldürn unter HSG Odenwald-Bauland in der HVW Kreisliga spielte, holte sich die Meisterschaft.

Während im aktiven Bereich etwa 60 Spieler dem Ball nachjagen, sind in den Jugendmannschaften rund 130 Kinder und Jugendliche zu betreuen, machte Abteilungsleiter Manfred Dörr in seinem Geschäftsbericht deutlich.

Mit sieben Jugend- und drei Minimannschaften ging der TV Hardheim in die zurückliegende Verbandsrunde. Dies erfordert einen hohen Aufwand an Übungsleiter und Betreuer. Zurzeit verfügen die Handballer über 30 Übungsleiter, davon sind 26 lizenziert. Dörr teilte mit, dass etwa 5000 Trainingsstunden und rund 14 000 Kilometer für die Fahrten zu Auswärtsspielen von Übungsleiter, Betreuern und Eltern abgeleistet wurden.

Auch das gesellschaftliche Engagement der Handballabteilung in der Gemeinde kam laut Dörr nicht zu kurz. So sind sie beispielsweise eine feste Größe beim Sommerfest. Besonders der Standort des Schulhofes entwickelte sich mit Livemusik zu einem Anziehungspunkt für die Besucher. Weiterhinin sind die Handballer am Weihnachtsmarkt präsent und sorgten mit ihrem Sponsoren-Event in der Erftalhalle für neue Impulse in der Abteilung.

Dörr bedankte sich besonders bei der Gemeinde Hardheim, der Bundeswehr Hardheim für die bereitgestellten Spiel- und Trainingshallen.

Dankbar sei die Handballabteilung auch für die Hilfe der Gemeinde Hardheim und der Arnold-Hollerbach-Stiftung mit Geschäftsführer Hans Sieber für die finanzielle Unterstützung der FSJ-Stelle (derzeit Laura Hefner) sowie für die finanzierten zwei Kleinbusse für die Auswärtsfahrten der männlichen A-Jugend in den Raum Mannheim und Heidelberg. Positiv gestaltete sich auch die Kooperation „Schule und Verein“.

Dank ging auch an die Firma Wohnfitz die einen neuen Zuschauer-Bodenbelag bei den Heimspielen sponsorte. Für die Konstruktion und Umsetzung der Arbeitserleichterung beim Verlegen des Belages bedankte er sich bei Thomas und Roland Schneider. „Die zahlreichen Fans machen die Heimspieltage zu einem überragenden Event unter den Hardheimer Sportveranstaltungen“, so Dörr, der allen Helfern und Unterstützern der Abteilung dankte.

Ausbildungsorientierte Arbeit

Jugendleiter Steffen Gärtner ging auf die erfolgreiche Jugendarbeit ein, in der man ausbildungs- und nicht nur ergebnisorientiert trainiert. Nachdem man im weiblichen Bereich bereits eine Kooperation mit der SpG Walldürn begonnen habe, wird dies auch für die kommende Verbandsrunde im männlichen Bereich umgesetzt. Dabei starten die Mädchen unter SpG Walldürn und die Jungen unter dem TV Hardheim. Bereits drei Jugendliche des TV Hardheim unterstützten in der abgelaufenen Verbandsrunde die männliche A-Jugend der SpG Walldürn. Gärtner erläuterte die Vorteile des Bildungs- und Orientierungsjahres für junge Handballer, die der TV Hardheim bietet. Ohne die Mithilfe der Übungsleiter, Betreuer und Eltern wäre eine erfolgreiche Jugendarbeit durchzuführen. Mit Einführung des vereinsübergreifenden Fördertrainings werden die handballbegeisterten Jugendlichen zusätzlich gefördert und gefordert. Als besonders Ereignis nannte der Jugendleiter den Besuch eines Bundesligaspieles in der SAP Arena. Die gute Jugendarbeit spiegelt sich im Kader der 1. Herrenmannschaft in der Badenliga wider, in der sich bis auf je einen Spieler aus Tauberbischofsheim und Bürgstadt nur Eigengewächse zu finden sind.

Anschließend lobten die zahlreichen Jugendtrainer insbesondere den Trainingsfleiß ihrer Spieler sowie die große Unterstützung der Eltern bei Auswärtsfahrten. Die Trainer berichteten von Zeltlagern, Besuch eines Bundesligaspieles der Rhein-Neckar-Löwen und sonstigen Freizeitaktivitäten mit ihren Mannschaften. Diese gingen in der Bezirksklasse und Bezirksliga des Handball-Verbandes Württemberg, Bezirk Heilbronn-Franken (HVW), im Handball Kreis Neckar-Odenwald-Tauber und in der Landesliga Nord (BHV) an den Start und erzielten gute Ergebnisse und Tabellenplätze. Hervorzuheben ist die Meisterschaft der männlichen C-Jugend in der Bezirksklasse, sowie der fünfte Platz der männlichen B-Jugend in der Landesliga des Badischen Handball-Verbandes.

Der Bericht der Damen HSG Odenwald-Bauland wurde von Doris Steinbach vorgetragen. Nachdem einige Leistungsträgerinnen die Mannschaft verließen, verzichtete man auf den Startplatz in der Bezirksklasse und meldete sich in der Kreisliga A an, in der die Damen sich auf Anhieb die Meisterschaft sicherten.

Nun liegt es in der Entscheidung des HVW, Bezirk Heilbronn-Franken, ob man aufgrund des freiwilligen Abstieges das Aufstiegsrecht bekommt. Danach zeigte sich der Trainer der 1. Herrenmannschaft erleichtert über den vorzeitigen Klassenerhalt. Er ging nochmals darauf ein, dass in der höchsten Spielklasse des Badischen Handball-Verbandes keine Mannschaft zu finden sei, die mit einer Vielzahl von Eigengewächsen am Spielbetrieb der Badenliga teilnimmt, wie der TV Hardheim.

Aufgrund Verletzungen und anderen Widrigkeiten blieb man hinter den eigenen Erwartungen zurück und ist jedoch froh, Nachfolger Lukas Dyszy die Mannschaft in der Badenliga übergeben zu können.

Über die Finanzen berichtete Carmen Schneider, die Kassenprüfer Wolfgang Leiblein und Sabine Orciari bestätigten ihr eine einwandfreie Arbeit.

