Handlungsspielraum beschränkt

Mit einer halben Stunde Verspätung begann der öffentliche Teil der Gemeinderatssizung am Montag in Hardheim. Bürgermeister Rohm blickte zurück auf das Sommerfest, das er als gelungen bezeichnete. „Die befürchtete Langeweile trat nicht ein. Der Umzug in die Schule nach dem Wegfall der Fußgängerzone hat sich eher als Bereicherung erwiesen. Das Ganze war vielversprechend.“

In der nicht öffentlichen Sitzung im Mai beschloss der Gemeinderat die Anschaffung eines Kommandowagens für die Hardheimer Feuerwehr sowie eines Minibaggers für den Bauhof, gab der Bürgermeister bekannt.

Klaus Schneider erkundigte sich, wie es mit dem Spielplatz am Klingenweg weitergeht. Für den 8. Juli sei das Einweihungsfest geplant, so Hauptamtsleiter Lothar Beger. Der Sandkastenbereich müsse noch fertiggestellt werden: „Es gab Schwierigkeiten bei der Blocksatzbestellung und -lieferung.“ Inzwischen sei das Material eingetroffen, ließ Bauamtsleiter Markus Alter wissen. „Aber der Bauhof wird in den nächsten Tagen noch mit der Beseitigung von Unwetterschäden beschäftigt sein“, mutmaßte Bürgermeister Rohm.

„Auch in Bretzingen gab es Unwetterschäden“, so Ortsvorsteher Kaspar Wolf. An mindestens sechs Stellen sei das Dach des ehemaligen Rathauses beschädigt worden.

In der zweiten Jahreshälfte 2018 sei ein Austausch mit Suippes, der französischen Partnergemeinde Hardheims, geplant gewesen, erinnerte Gemeinderat Eric Bachmann die Verwaltung. Es liege eine Einladung zur Feier des 40-jährigen Bestehens der Jumelage aus Suippes vor, verwies Bürgermeister Rohm auf die anschließende nichtöffentliche Sitzung. „Unsere Partnergemeinden sind uns Hardheimern wichtig“, unterstrich der Rathauschef mit dem Hinweis, dass Ende Juni die Schweinberger Fußballer in die Schweizer Partnergemeinde Müntschemier fahren. i.E.