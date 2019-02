Hardheim.Ein Unbekannter griff bei einer Tanzveranstaltung in der Hardtheimer Erftalhalle einem 20-jährigen Mann heimlich in die Jackentasche und stahl ihm das darin befindliche iPhone Xs Max. Die Tat ereignete sich in der Nacht auf Sonntag zwischen 23.30 und 2.45 Uhr. Zeugen, sollen sich unter Telefon 06283/50540 an den Polizeiposten Hardheim wenden.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 27.02.2019