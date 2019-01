Hardheim liegt an der Regiobus-Linie

Hardheim.Sehr viel Positives aus dem Neckar-Odenwald-Kreis hatte Landrat Dr. Achim Brötel beim Neujahrsempfang in Hardheim zu berichten. Dazu gehörte der historische Höchststand an Arbeitsplätzen im Kreis (fast 47 000), die äußerst niedrige Arbeitslosenquote, die Breitbandversorgung („Bald werden auch 250 MBit verfügbar sein und sämtliche Schulen erhalten Glasfaser bis direkt ins Gebäude“) sowie der Ausbau des öffentlichen Personennahverkehr („Hardheim liegt seit 1. Januar direkt an der neuen Regiobus-Linie Buchen-Tauberbischofsheim“). Die Fallzahlen in den Krankenhäusern steigen und der Neckar-Odenwald-Kreis habe die höchste Geburtenrate in ganz Baden-Württemberg.

Für 2019 wünscht sich Brötel einen „Mutausbruch“ der Bürger, Optimismus und Gottvertrauen. Er will dem Kreistag vorschlagen, als Landkreis die Patenschaft für das neue Panzerbataillon 363 zu übernehmen, „als sichtbares Zeichen dafür, dass wir uns der Bundeswehr nach wie vor in ganz besonderer Weise verbunden fühlen.“ Hardheim, so der Landrat abschließend, stelle sich als lebendiges Gemeinwesen den Herausforderungen und gestalte aktiv seine Zukunft. i.E.

