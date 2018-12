„Hardheim wird durch die neuen Soldaten lebendiger“

Hardheim.Die Hardheimer freut’s. „Ich finde es gut“, so die übereinstimmende Resonanz, Alle Befragten befürworten es, dass in der Erftalgemeinde das neue Panzerbataillon 363 stationiert wird. Die FN berichteten am Donnerstag ganz aktuell nach der Bekanntgabe durch Verteidigungsministerin Ursula von der Lesen in einem Live-Filmmitschnitt, einer Fotostrecke und drei Berichten online. Gestern befragten

...