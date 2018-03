Hauskauf führte endgültig nach Bretzingen

Anzeige

Bretzingen.Beeindruckende berufliche Leistungen und ehrenamtliches Engagement in verschiedenen Bereichen haben Gerhard Schmiedl, der heute 70 Jahre alt wird, in Bretzingen und darüber hinaus zu einer angesehenen Persönlichkeit werden lassen.

Der Jubilar wurde am 8. März 1948 in Erfurt geboren. Seine Eltern, als Vertriebene dort angekommen, nahmen 1957 in Kleingruppen den Weg nach Berlin und von dort per Flugzeug in die Bundesrepublik auf. Eine neue Heimat fand die Familie im kleinen hessischen Ober-Nauses. Dort und in der Folge in Groß-Umstadt und in Reinheim besuchte Schmiedl die Schule und schloss die Schulausbildung zunächst mit der Mittleren Reife ab. Dieser schloss sich eine Lehre als Industriekaufmann und danach der Wehrdienst bei der Bundeswehr an, eher er sich bei dieser als Soldat auf Zeit verpflichtete. Eine fachbezogene Berufsausbildung ließ ihn zum Datenverarbeitungstechniker an verschiedenen Standorten, unter anderem in Lauda, werden.

Lehre zum Luftfahrtgeräteprüfer

Nach seinem Abschied aus der Bundeswehr ging es für Schmiedl weiter im Bereich Luftfahrttechnik mit der Ausbildung und Prüfung zum Luftfahrtgeräteprüfer. Nach seiner Beschäftigung bei MBB/Eurocopter in Donauwörth und bei Eurocopter in Ottobrunn ging er 2005 in Altersteilzeit.