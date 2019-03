Herausragende Sportler wurden besonders gewürdigt

Hardheim.Beim Ehrungsabend standen auch die Ehrungen der erfolgreichen Sportler im Mittelpunkt.

Ausgezeichnet wurden in der Sparte Turner Luisa Ballweg und Celine Geiger (Gaukinderturnfest 2014 Gerätevierkampf erster Platz jeweils in ihrer Klasse), wobei Celine Geiger von der 1. bis zur 10. Klasse im TVH ehrgeizig und erfolgreiche turnte; Nicole Müller (Gaueinzelmeisterschaft 2014, Gerätevierkampf 1 Platz) ist inzwischen Trainerin im Fachbereich Turnen des Vereins und aktiv im Vereinsgeschehen.

Maxi Weimert wurde als beste Turnerin des Vereins bezeichnet (Gaukinderturnfest 2014 und 2018 im Gerätevierkampf jeweils 1 Platz ihrer Klasse). Sie zeigte über Jahre hinweg eine gute sportliche Leistung. Julia Böhrer (Gaukinderturnfest 2015 im Gerätevierkampf 1 Platz) turnt seit der 1. Klasse im Verein und ist inzwischen Trainerin. Ausgezeichnet wurden weiter Viola Friesen (Gaukinderturnfest 2016, Gerätevierkampf erster Platz); Marlene Bauch, (Gaukinderturnfest 2017 Gerätevierkampf erster Platz); Sonja Müller, (seit 38 Jahren Übungsleiterin im TVH, Landesturnfest 2014 in Freiburg bei Seniorenbestenkämpfen im Schleuderball und Steinstoßen jeweils 2. Platz).

Bei den Judoka wurde Vanessa Liesberg ausgezeichnet. Sie erzielte in der U15 für den TSV Tauberbischofsheim viele vordere Platzierungen, unter anderem 1. Platz bei der Einzelmeisterschaft Judokreis Rhein-Neckar-Odenwald, 3. Platz bei den Nordbadischen Einzelmeisterschaften, 5. Platz bei den Badischen Einzelmeisterschaften.

Kira Kremer (Judoka U15 für den TSV Tauberbischofsheim) erzielte vordere Platzierungen, unter anderem den 1. Platz bei der Einzelmeisterschaft Judokreis Rhein-Neckar-Odenwald, den 1. Platz bei den Nordbadischen Einzelmeisterschaften und den 3. Platz bei den Badischen Einzelmeisterschaften und Teilnahme an den Süddeutschen Einzelmeisterschaften.

Auch Pierre Ederer (Judoka U15 für den TSV Tauberbischofsheim) erreichte vordere Platzierungen, unter anderem den 3. Platz bei der Einzelmeisterschaft Judokreis Rhein-Neckar-Odenwald, den 1. Platz bei den Nordbadischen Einzelmeisterschaften, den 2. Platz bei den Badischen Einzelmeisterschaften und den 9. Platz bei den Süddeutschen Einzelmeisterschaften.

Unter den geehrten erfolgreichen Mannschaften waren die SG Erfeld/Gerichtstetten (Aufstieg in die Landesliga Odenwald in der Saison 2015/2016), der SV Bretzingen (Meister der A-Klasse Kreis Buchen 2016/2017), der FC Schweinberg (Kreispokalsieger 2017), die männliche A-Jugend Handball des TVH in der Saison 2014/2015 Meister der Landesliga-Nord und die männliche 1. Mannschaft Handball des TVH (in der Saison 2016/2017 Pokalsieger des Badischen Handballverbandes).

Weiter wurden Einzelsportler ausgezeichnet: Bernhard Stöffel, Peter Dörr und Dr. Achim Eirich als Senioren der Leichtathleten und noch immer in Wettkämpfen erfolgreich, Initiatoren der „Hardheimer Werfertage“. Roman Hein war im Oktober 2016 Deutscher Amateur-Meister im Kampfsportbereich K1 und Drittplatzierter bei den Weltmeisterschaften des internationalen Kickboxer-Verbands „WFMC“. Peter Friedemann (CfD Hardheim) war bei den Weltmeisterschaften 2016 und 2018 in Krusevo/Mazedonien mit dem Team Germany Silbermedaille in der Starrflügel-Klasse FAI 5 dabei.Eine besondere Ehrung gab es für verdienstvolle Mitbürger rund um den Sport. Ausgezeichnet wurde Manfred Merkert vom TV Hardheim als langjähriger aktiver Sportler und stellvertretender Vorsitzender der Leichtathlethikabteilung. Er ist engagiert bei der Sportabzeichenabnahme und Übungsleiter von zwei Gymnastikgruppen. Er organisiert seit Jahren eine Langlauf-Freizeit. Daneben bringt er sich auch aktiv bei der IG Mühlenradweg ein.

Rolf Reinbold („Mr. SV Bretzingen“) ist 50 Jahre aktives Mitglied beim SV Fortuna Bretzingen, 30 Jahre Spieler, zehn Jahre Schiedsrichter, 14 Jahre Trainer der 1. Mannschaft, 13 Jahre Jugendtrainer und viele Jahre im Vorstand.

Die „Löffler-Zwillinge“ Gerald und Josef Löffler vom TV Hardheim sind seit Bestehen des Stadion-Magazins „Anpfiff“ für Druck und Verteilung verantwortlich, zudem seit über 20 Jahren verantwortlich für das leibliche Wohl bei Sportveranstaltungen vom Einkauf bis zum Grillen und dem anschließenden Aufräumen. Der Fußball des TVH und die Löffler-Zwillinge gehören einfach zusammen. Z

