Herbstliche Tour zur Wildenburg

Hardheim.40 Odenwaldklübler jeglichen Alters machten sich am Sonntag auf den Weg nach Preunschen. Die erste Teilstrecke führte durch den sonnigen, herbstlichen Laubwald. In Preunschen wurde gevespert und das Watterbacherhaus besucht. Dabei wurde auch die frühere Waldwirtschaft erklärt. Mit Blätterhaufen-Springen und Verstecken spielen verweilten sich die Kinder. Weiter ging die Wanderung zur Ruine Wildenburg. Dort wartete ein Ranger in der Nähe des früheren Weges zur Burg. Seine Ausführungen widmeten sich den Herren von Dürn, der Ritterzeit, den Aufgaben der Adeligen zum Schutz der Bevölkerung, den nur 20 Burgbewohnern in Friedenszeiten, dem Palas, kühlen Keller und der rund 300-jährigen Geschichte widmeten sich die Ausführungen.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 17.10.2018