Herbstprogramm im „Bahnhof 1910“

Hardheim.Im Herbst wird das Kultprogramm im „Bahnhof 1910“ mit folgenden Veranstaltungen fortgesetzt: 6. Oktober ab 20 Uhr Kultdisco in der Güterhalle mit DJ Juss; 10. Oktober um 16.30 Uhr Adrien Megners Papiermondtheater spielt “Kasperle und der Sternschnupfen”; 21. Oktober, 10.30 bis 13.30 Uhr „Frühstück mit Musik” in der heimeligen Atmosphäre der ehemaligen Güterhalle im Bahnhof (Einlass: ab 10 Uhr). Das Akustik-Duo „Romanike“ entführt mit vertrauten Melodien im angenehmen Wohlfühlklang in vergangene Zeiten – mal balladesk, mal jazzig angehaucht, ein Genre Mix bis hin zum Folk der 70er.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 24.09.2018